교황 비난은 그냥 못 넘어가···‘친트럼프’였던 멜로니가 트럼프·이스라엘에 등돌린 이유

이탈리아서 교황은 단순한 종교 지도자 아냐 트럼프의 맹비난에 멜로니 “용납할 수 없다” 이스라엘군, 레바논서 이탈리아 차량에 사격 방위협력 양해각서 ‘자동 갱신’ 중단 조치

도널드 트럼프 미국 대통령의 유럽 내 핵심 우군으로 꼽혀온 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 사실상 ‘탈트럼프’ 행보에 나선 모습이다. 불과 몇 달 전까지만 해도 밀착 관계를 과시했던 두 정상은 미·이란 전쟁을 계기로 공개적인 비난전에 나섰다.

양측 갈등의 도화선은 종교 문제였다. 트럼프 대통령은 미국 시카고 출신인 레오 14세 교황을 향해 “극좌에 영합하고 있다”, “제 역할을 못 하고 있다”고 공개 비판했다. 이에 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “용납할 수 없다”고 즉각 반발했다. 가톨릭 전통이 강한 이탈리아에서 교황은 단순한 종교 지도자를 넘어서는 상징적 존재인 만큼, 트럼프 대통령의 발언은 사회 전반을 자극했다.

트럼프 대통령은 14일 이탈리아 일간지 ‘코리에레 델라 세라’와의 인터뷰에서 공세 수위를 한층 높였다. 그는 “멜로니에게 충격받았다. 용기 있는 사람이라고 생각했는데 내가 틀렸다”고 말했다. 이어 이탈리아가 미국의 이란 공격에 동참하지 않은 점을 겨냥해 “멜로니는 이 전쟁을 돕고 싶어 하지 않는다”며 “이란이 핵무기를 갖게 되면 이탈리아가 2분 안에 날아갈 수도 있다는 사실에도 관심이 없다”고 위협성 발언까지 쏟아냈다.

멜로니 총리는 같은 날 미국을 “최우선 동맹”으로 규정하면서도 “전략적 동맹일수록 의견이 다를 때 이를 말할 용기가 필요하다”고 강조했다.

멜로니 총리는 2025년 1월 트럼프 대통령 2기 취임식에 참석한 유일한 유럽 정상이다. 트럼프 대통령이 불과 지난해까지만 해도 그를 “경이로운 여성”, “위대한 지도자”라고 치켜세웠던 점을 고려하면 양측 관계 변화는 더욱 두드러진다.

이탈리아 내에서는 멜로니 총리의 대응을 지지하는 목소리도 크다. 안토니오 타야니 부총리 겸 외무장관은 “교황 문제에 대한 총리의 발언은 이탈리아 국민 다수의 생각을 대변한 것”이라고 밝혔다. 구이도 크로세토 국방장관도 “멜로니 총리는 원칙과 정체성이 걸린 문제에서 자신의 소신을 분명히 하는 지도자”라고 옹호했다.

미국과 함께 이란과 전쟁 중인 이스라엘과의 관계에서도 파격적인 결정을 내렸다. 가디언에 따르면 멜로니 정부는 5년마다 자동 갱신돼 온 양국 방위협력 양해각서의 갱신을 “현 상황을 고려해” 중단하기로 했다. 2003년 이후 확대돼 온 양국 간 군사 협력의 기틀이 돼 온 이 협정의 갱신을 정부가 직접 중단한 것은 이번이 처음이다.

양국 갈등의 배경에는 레바논에서의 충돌이 자리하고 있다. 이스라엘군이 레바논 남부에서 이탈리아 유엔 평화유지군 차량 행렬 인근에 경고 사격을 가해 차량이 파손되자, 이탈리아는 주이탈리아 이스라엘 대사를 초치했다. 이후 타야니 외무장관이 베이루트 방문 중 이스라엘의 공습을 공개적으로 비판했고 이스라엘은 주이스라엘 이탈리아 대사를 소환해 맞대응했다.

멜로니 총리의 입장 변화 배경으로는 국내 정치 상황이 지목된다. 폴리티코 유럽판에 따르면 지난달 사법 개혁을 둘러싼 국민투표에서 멜로니 진영이 패배했는데 멜로니 측은 이를 트럼프 대통령과 지나친 밀착에 대한 반감이 반영된 것으로 해석하고 있다. 이후 트럼프 측과 거리 두기 행보를 하고 있으며, 이번 교황 발언 대응 역시 그 연장선에 있는 것으로 분석된다.

여론 환경도 우호적이지 않다. BBC에 따르면 올해 1월 조사에서 이탈리아 유권자의 63%가 미국에 대해 부정적 인식이 있는 것으로 나타났다. 여기에 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 에너지 공급이 흔들리면서 디젤 가격이 급등하는 등 경제적 부담이 커진 점도 압박 요인으로 작용하고 있다.

로렌초 카스텔라니 루이스대 교수는 로이터통신에 “멜로니는 중도우파 유권자들 사이에서도 트럼프와 네타냐후, 그리고 미·이란 전쟁의 경제적 파장에 대한 비판 여론이 확산하는 것을 우려하고 있다”고 분석했다. 최근 수십만 명의 시민이 대이스라엘 무기 수출 중단을 요구하며 거리 시위에 나선 점도 무시하기 어려운 변수다. 과거에는 트럼프 대통령과의 밀착이 정치적 자산이었지만, 지금은 오히려 부담으로 작용하고 있다는 평가다.

폴리티코 유럽판은 “트럼프 대통령이 유럽에서 사실상 마지막으로 남아 있던, 가장 확고한 우군마저 잃을 수 있게 됐다”고 진단했다.