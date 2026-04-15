부산서 10대 선후배 무면허 운전 사고··· 중고거래 플랫폼에서 차량 매입하기도

부산의 10대 무리가 당근마켓에서 산 차와 부모 명의의 차량을 몰다가 사고를 내 이들 중 일부가 수사를 받고 있다.

15일 부산금정경찰서에 따르면 지난달 7일 금정구 체육공원로 브니엘예고 방면으로 주행 중이던 투싼 차량이 도로 가로수를 치는 사고가 일어났다. 경찰은 사고 당시 2차로에서 운행 중이던 에쿠스 차량이 1차로로 진로 변경하자, 투싼차량이 이를 피하려다 사고를 낸 것으로 보고 있다.

경찰에 따르면 3명이 탑고 있었던 에쿠스 차량의 운전자는 고등학생, 2명이 탔던 투싼 운전자는 중학생이며 모두 무면허인 것으로 조사됐다.

이들은 당근마켓으로 에쿠스 차량을 구입해 운전한 것으로 알려졌다. 투싼은 일행 중 한 명의 아버지 명의로 등록된 차량이었다.

경찰은 사고를 낸 투싼 차량 운전자를 무면허 운전 혐의로 수사 중이다. 경찰은 일행 중 나머지 4명의 무면허운전, 무면허운전 방조 혐의 여부 등을 확인할 예정이다. 차량 취득 경위와 함께 에쿠스 차량 등록자의 무면허 운전 방조 혐의 등도 함께 수사할 예정이다.

경찰 관계자는 “일부 진술이 엇갈리는 데다 연락이 닿지 않는 인원도 있어 수사에 어려움을 겪고 있다”라고 밝혔다.