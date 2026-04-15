창간 80주년 경향신문

부산서 10대 선후배 무면허 운전 사고··· 중고거래 플랫폼에서 차량 매입하기도

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산의 10대 무리가 당근마켓에서 산 차와 부모 명의의 차량을 몰다가 사고를 내 이들 중 일부가 수사를 받고 있다.

경찰은 사고를 낸 투싼 차량 운전자를 무면허 운전 혐의로 수사 중이다.

경찰은 일행 중 나머지 4명의 무면허운전, 무면허운전 방조 혐의 여부 등을 확인할 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산서 10대 선후배 무면허 운전 사고··· 중고거래 플랫폼에서 차량 매입하기도

입력 2026.04.15 16:51

수정 2026.04.15 17:08

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산에서 10대들이 무면허로 몰다가 발생한 사고 현장. 부산경찰청 제공

부산에서 10대들이 무면허로 몰다가 발생한 사고 현장. 부산경찰청 제공

부산의 10대 무리가 당근마켓에서 산 차와 부모 명의의 차량을 몰다가 사고를 내 이들 중 일부가 수사를 받고 있다.

15일 부산금정경찰서에 따르면 지난달 7일 금정구 체육공원로 브니엘예고 방면으로 주행 중이던 투싼 차량이 도로 가로수를 치는 사고가 일어났다. 경찰은 사고 당시 2차로에서 운행 중이던 에쿠스 차량이 1차로로 진로 변경하자, 투싼차량이 이를 피하려다 사고를 낸 것으로 보고 있다.

경찰에 따르면 3명이 탑고 있었던 에쿠스 차량의 운전자는 고등학생, 2명이 탔던 투싼 운전자는 중학생이며 모두 무면허인 것으로 조사됐다.

이들은 당근마켓으로 에쿠스 차량을 구입해 운전한 것으로 알려졌다. 투싼은 일행 중 한 명의 아버지 명의로 등록된 차량이었다.

경찰은 사고를 낸 투싼 차량 운전자를 무면허 운전 혐의로 수사 중이다. 경찰은 일행 중 나머지 4명의 무면허운전, 무면허운전 방조 혐의 여부 등을 확인할 예정이다. 차량 취득 경위와 함께 에쿠스 차량 등록자의 무면허 운전 방조 혐의 등도 함께 수사할 예정이다.

경찰 관계자는 “일부 진술이 엇갈리는 데다 연락이 닿지 않는 인원도 있어 수사에 어려움을 겪고 있다”라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글