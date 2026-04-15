국민성장펀드, 네이버 AI 데이터센터에 4000억원 저리 대출 승인

국민성장펀드가 네이버의 인공지능(AI) 데이터센터 증설에 3%대의 낮은 이자로 4000억원을 빌려주기로 했다.

국민성장펀드 감독기관인 금융위원회는 15일 기금운용심의회를 열고 네이버 AI 데이터센터 ‘각 세종’ 증설 사업에 총 4000억원의 저리 대출을 지원하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

해당 사업은 네이버가 자체 거대언어모델(LLM)을 고도화하고 검색서비스에 AI를 도입하기 위해서 세종시에 있는 데이터센터를 증설하고 최신 그래픽처리장치(GPU)를 도입하는 사업이다.

총 소요되는 비용 9221억원 중 5221억원은 네이버가 자체조달하고 4000억원의 자금을 국민성장펀드 첨단전략산업기금(3400억원)과 산업은행(600억원)이 3%대 저리로 제공한다.

앞서 금융위는 전날 국민성장펀드 ‘2차 메가프로젝트’ 중 하나로 독자적인 ‘소버린AI’ 사업 지원방안을 밝힌 바 있다.

금융위는 “국내 AI 산업이 글로벌 빅테크에 대한 의존도를 낮추고 자체적인 AI 주권을 확보할 수 있도록 국내 기업의 대규모 AI 데이터 센터 구축사업에 자금지원을 결정했다”고 밝혔다.