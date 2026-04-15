창간 80주년 경향신문

국민성장펀드, 네이버 AI 데이터센터에 4000억원 저리 대출 승인

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민성장펀드가 네이버의 인공지능 데이터센터 증설에 3%대의 낮은 이자로 4000억원을 빌려주기로 했다.

국민성장펀드 감독기관인 금융위원회는 15일 기금운용심의회를 열고 네이버 AI 데이터센터 '각 세종' 증설 사업에 총 4000억원의 저리 대출을 지원하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

해당 사업은 네이버가 자체 거대언어모델을 고도화하고 검색서비스에 AI를 도입하기 위해서 세종시에 있는 데이터센터를 증설하고 최신 그래픽처리장치를 도입하는 사업이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국민성장펀드, 네이버 AI 데이터센터에 4000억원 저리 대출 승인

입력 2026.04.15 16:56

  • 김상범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

네이버 데이터센터 ‘각 세종’. 금융위 제공

네이버 데이터센터 ‘각 세종’. 금융위 제공

국민성장펀드가 네이버의 인공지능(AI) 데이터센터 증설에 3%대의 낮은 이자로 4000억원을 빌려주기로 했다.

국민성장펀드 감독기관인 금융위원회는 15일 기금운용심의회를 열고 네이버 AI 데이터센터 ‘각 세종’ 증설 사업에 총 4000억원의 저리 대출을 지원하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

해당 사업은 네이버가 자체 거대언어모델(LLM)을 고도화하고 검색서비스에 AI를 도입하기 위해서 세종시에 있는 데이터센터를 증설하고 최신 그래픽처리장치(GPU)를 도입하는 사업이다.

총 소요되는 비용 9221억원 중 5221억원은 네이버가 자체조달하고 4000억원의 자금을 국민성장펀드 첨단전략산업기금(3400억원)과 산업은행(600억원)이 3%대 저리로 제공한다.

앞서 금융위는 전날 국민성장펀드 ‘2차 메가프로젝트’ 중 하나로 독자적인 ‘소버린AI’ 사업 지원방안을 밝힌 바 있다.

금융위는 “국내 AI 산업이 글로벌 빅테크에 대한 의존도를 낮추고 자체적인 AI 주권을 확보할 수 있도록 국내 기업의 대규모 AI 데이터 센터 구축사업에 자금지원을 결정했다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글