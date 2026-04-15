조국 “민주당이 부산 선택 말라고 얘기…하정우 나오면 한동훈이든 충분히 이겨”

6·3 지방선거와 함께 열리는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 대표가 15일 자신의 고향인 부산 북갑 보궐선거에 출마하지 않은 이유에 대해 “민주당 주요 인사들이 언론 인터뷰를 통해서, 또는 제게 직접 연락해 ‘부산은 선택 안 했으면 좋겠다’는 얘기를 많이 했다”고 주장했다.

조 대표는 이날 유튜브 방송 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “부산시장에서 (국민의힘 소속인)박형준을 척결하고 쫓아내려면 (부산 북갑에) 안 나가는 게 맞는다고 판단했다”며 이같이 말했다.

조 대표는 “부산 같은 경우 (민주당이) 박형준 시장으로부터 (부산시장직을) 뺏어오려면 ‘박형준 대 전재수’ 구도가 중심이 돼야 하는데 제가 나가면 ‘조국 대 한동훈’ 이렇게 구도가 바뀌면서 선거에 문제가 발생할 수 있다고 우려를 얘기하더라”며 “박형준을 정말 그만 보고 싶은 부산 출신 사람으로 그 말이 이해가 되더라”라고 말했다.

조 대표는 민주당이 공개적으로 부산 북갑 출마를 권유하는 하정우 청와대 AI(인공지능)미래기획수석을 지목해 “하 수석이 나오면 저는 이길 거라고 본다”며 “저는 나와야 한다고 생각한다”고 말했다. 조 대표는 “하 수석이 저보다 나이도 젊으시고 한데 하 수석이 나가면 저는 충분히 이길 수 있을 것 같다. 한동훈이든 누구든 간에”라고 말했다.

조 대표는 자신의 출마지로 꼽히던 ‘6산1택’(부산, 울산, 경기 안산, 충남 아산, 전북 군산, 광주 광산, 평택) 중에서 평택을을 선택한 이유에 대해선 안산·군산을 언급하며 “범진보개혁 후보가 쉽게 당선되는 곳”이라며 “민주당 후보와 제가 격렬한 경쟁을 하는 것이 온당하지 않다 싶어서 그런 결정을 했다”고 설명했다. 조 대표는 “호남이나 민주당의 텃밭을 생각하면 제가 명분을 잃는다는 판단을 한 것”이라고 말했다.

조 대표는 “정청래 민주당 대표가 평택을에 민주당 후보를 공천하면 제가 그분까지 이기고 당선돼야 한다고 생각한다”며 “어느 당이든 간에 저는 (재선거의) 귀책 사유를 제공한 정당은 후보를 내지 못한다고 법률에 해야 한다고 본다”고 말했다. 평택을은 이병진 전 민주당 의원이 재산신고를 누락한 혐의(공직선거법 위반)로 지난 1월 대법원에서 당선무효형을 확정받으면서 재선거 지역이 됐다.

앞서 평택을에 출마를 선언한 김재연 진보당 상임대표와의 경쟁에 대해선 “연대해 온 우당이지만 진보당이 후보를 낸 곳에 혁신당이 후보를 낼 수 없다는 원칙은 없지 않느냐”며 “선의의 경쟁을 해야 할 문제인 것이지 왜 후보를 냈냐고 서로 비난할 문제는 아니다”라고 선을 그었다.