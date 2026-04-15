‘내 이름은’ 정지영 감독 “4·3 소재의 대중 영화…재미있고 가슴 아픈 얘기”

“4·3 사건을 소재로 한 ‘대중 영화’를 만들고 싶었어요. (가슴 아프기만 한 게 아니라) 재미있고 가슴 아픈 얘기입니다.” (정지영 감독)

“역사적 무게가 무겁지만, 서정성과 일상성이 있는 작품이에요. 문학적으로도 재미있는 작품이라서 참여하게 되었습니다.” (배우 염혜란)

제주 4·3 사건을 소재로 한 영화라고 하면 마음이 무거워지기 쉽다. 하지만 <내 이름은> 개봉을 하루 앞둔 14일 서울 종로구 한 카페에서 만난 정지영 감독(80)과 배우 염혜란(50)은 이 작품이 어둡게만 다가가지 않기를 바란다고 했다.

<내 이름은>은 참극이 벌어진 1947년~1954년으로부터 수십 년이 떨어진 1998년을 배경으로 한다. 90년대 학원물처럼 보이기도 한다. 영옥(신우빈)은 여자 같은 이름이 콤플렉스일 뿐, 해맑고 교우관계도 좋은 열여덟이다. 하지만 서울에서 온 전학생 경태(박지빈)가 아이들 사이 싸움을 교묘히 부추기며 이상해지는 분위기에 영옥은 줏대 없이 휩쓸린다.

할머니뻘이지만 친구 같은 엄마 정순(염혜란)에게도 영옥은 학교 얘기를 털어놓지 못한다. 정순도 정신이 없기는 매한가지다. 봄만 오면 자꾸만 깜빡거리는 정신 때문이다. 영화는 ‘뺨 때리기’부터 시작해 더한 폭력이 시작되려는 영옥의 학교와, 정순이 차츰 기억해내는 1949년의 제주를 병치하며 서서히 나아간다.

제주4·3 평화재단 시나리오 공모전에서 대상을 받은 시나리오(원안 김순호)를 정 감독이 각색했다. 4·3을 이분법적 이데올로기나 단순 수난의 역사로 소비해선 안 된다는 생각에 시나리오 수정에만 1년 6개월을 들였다.

폭력의 역사를 공부하는 데까지 이르렀다는 그는 “외부의 강한 자가 와서 새 질서를 강요할 때, 그 과정에서 갈등과 이간질, 집단폭력이 생기는 일이 많더라”고 했다. ‘외부인’은 4·3사건이 시작된 미 군정기 미군과 영화 속 전학생 경태 등에 대입해 볼 수 있다.

정 감독은 “철저한 신념을 가지고 행동한 사람은 가해자가 맞지만, 위에서 시켰기 때문에 살기 위해 행동한 사람이 대부분”이라며 “지휘부와 지휘부를 움직인 외부인이 가해자인 것. 그래서 국가폭력이라고 하는 것”이라고 했다. 영화에서도 1998년의 학생들과 1949년의 도민들의 폭력 상황에서 가해자와 피해자는 뒤섞이며 혼재되어 있다.

가장 큰 난관은 투자를 받는 것이었다. “어차피 투자 못 받는다”는 판단에 시민들로부터 크라우드 펀딩을 받았다. 한 달 만에 4억, 총 9778명의 성원이 모였다. 정 감독은 “이를 초기자금으로 영화를 시작할 수 있었다”고 했다.

영화를 이끈 한 축이 시민이라면, 다른 한 축은 정순을 연기한 염혜란이다. 정 감독이 생각한 정순은 “한국 현대사를 거칠게 몸으로 겪은 어머니”였다. 염혜란은 그보다 무용 강사이기도 한 정순이 “희생자로만 머물러 있지 않는 점”을 매력적으로 느꼈다. “정순은 아들을 대할 때도 ‘너도 네 생활이 있겠지’ 하는 태도로 쿨한 사람이거든요. 나이를 떠나서 친구가 될 수 있는 어른이죠. 춤 선생님으로서 여전히 몸이 꼿꼿하고 옷도 멋스럽게 입는 정순의 모습을 신경 썼어요.”

정순이 제주의 한 보리밭에서 넋을 위로하듯 무용 동작을 하는 장면은 <내 이름은>의 하이라이트다. 표현에 있어 고민이 많았다는 그는 “위로는 기본이고, 과거에 머무르지 않고 이 사건을 앞으로 어떻게 바라봐야 할지, 저보다 어린 세대는 이를 어떻게 받아들여야 할지 이야기하는 몸짓이 되어야 한다고 생각했다”고 말했다.

염혜란은 <내 이름은>이 정치적인 얘기가 아닌 인류 보편의 이야기라고 강조했다. 베를린국제영화제 포럼 부문에 초청돼 공개된 당시 그는 ‘소중한 사람을 잊지 않았고, 사랑하는 사람을 아직도 기억하고 있다’라는 해외 관객의 영화평이 마음에 남았다고 한다. “그저 인류애적으로 보는 시각이 귀했어요. 왜 우리나라에서는 어려운 이야기가 되어야 할까, 생각하기도 했습니다.”

정 감독과 염혜란은 이 영화가 78주기를 맞은 제주 4·3 사건을 관객들이 궁금해하는 계기가 되면 좋겠다고 했다. 정부도 힘을 보탰다. 이재명 대통령은 개봉일인 15일 저녁 시민 165명과 함께 <내 이름은>을 관람할 예정이다.