건강검진에 들어온 인공지능··· ‘맞춤형 건강관리’ 시대 열까

인공지능(AI) 기술이 질병 발견에 주로 초점을 맞추던 기존의 건강검진을 대신해 개인 맞춤형 관리를 향한 전환을 이끌어내고 있다. 전문가들 사이에선 인공지능이 건강검진의 객관성과 개인화, 접근성을 높여 차세대 검진 체계를 구현할 핵심 도구가 될 것이라는 전망과 함께 실제 임상 현장의 조건에 따라 정확도가 일부 떨어지는 한계도 있다는 분석이 나온다.

한국의학바이오기자협회는 15일 ‘의료 패러다임의 대전환, AI 건강검진의 현재와 미래’ 심포지엄을 열고 인공지능이 검진 현장에 가져온 변화와 현주소를 짚으며 미래 발전 방향을 논의했다.

기조강연을 맡은 강대희 서울대 의대 예방의학교실 교수는 미래 의료의 핵심 키워드로 ‘예방·예측·맞춤·참여’를 꼽으며 이를 실현할 인공지능 건강검진의 활용 방안을 검진 단계별로 제시했다. 검진 전 단계에서는 대상자 선정과 위험군 발굴을 통해 검사 항목 최적화에 활용하고, 검진 중에는 표준화된 영상·병리 판독과 함께 검사자 간 판독 편차를 줄이며, 검진 후에는 구체적인 행동지침 제공과 맞춤형 사후관리에 인공지능이 기여할 수 있다는 설명이다. 강 교수는 “미래의 AI 기반 건강검진은 기존의 단발성 검진에서 지속적인 구독형 건강관리 체계로 전환될 것”이라며 “한국형 건강검진이 국제 표준이 되기 위해서는 AI 검진제도가 필수적”이라고 말했다.

안지현 한국의학연구소 수석상임연구위원은 ‘AI 도입 건강검진센터, 어떻게 달라졌나’를 주제로 AI 기술이 실제 검진 현장에 가져온 변화를 구체적인 사례와 함께 발표했다. 안 연구위원은 “대장내시경 AI 보조시스템으로 병변 누락을 줄이는 한편, 안저 사진으로 심혈관질환 위험을 예측하는 등 기존 검사에 AI를 접목해 새로운 의학적 가치를 창출하고 있다”고 말했다. 또한 안저 촬영을 통한 심혈관질환 예측은 추가적인 방사선 노출 없이 ‘기회 검진’의 효용성을 극대화할 수 있다며 “이러한 AI와 의료진의 협업은 의료진의 번아웃을 예방하고, 수검자에게는 보다 정밀하고 인간 중심적인 의료를 제공하는 상생 모델이 될 것”이라고 전망했다.

김형진 삼성서울병원 국제진료센터 교수는 ‘AI 건강검진, 믿어도 될까? 오해와 함정’을 주제로, AI 기반 건강검진에 대한 대중적 기대와 실제 임상 현실 사이의 간극을 비판적으로 조명했다. 김 교수는 “AI가 제시하는 결과는 진단이 아닌, 추가 확인이 필요한 신호에 가깝기 때문에 이를 진단으로 오해할 경우 불필요한 검사와 침습적 시술로 이어질 수 있다”며 “AI는 학습 데이터의 편향을 그대로 반영하고, 대규모 데이터라고 해서 공정성을 보장하지는 않는다. AI 건강검진을 불신할 필요는 없지만, 그 결과를 비판적으로 해석하고 질문을 던져야 안전한 의료로 이어진다”고 강조했다.

민태원 한국의학바이오기자협회 회장은 “건강검진 분야에서 AI 기술이 충분한 임상 검증과 근거를 갖춘다면, 질병의 조기 발견과 개인 맞춤형 관리를 통해 더욱 건강하고 품격 있는 삶을 누릴 수 있을 것”이라며 “이를 위해 언론은 책임 있는 정보를 제공하며 국민의 올바른 이해와 판단을 돕는 역할을 다하겠다”고 밝혔다.