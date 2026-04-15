12년이 지났지만···아직도 온기로 채워진 기억교실 [정동길 옆 사진관]

세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 경기도 안산 4.16생명안전교육원 ‘기억교실’에는 이른 아침부터 시민들의 발길이 이어졌다.

이날 기억교실을 찾은 시민들과 학생들은 책상 위에 놓인 유품을 어루만지며 희생자들을 추모했다. 참사의 기억이 없는 초등학생들은 안내해설사로 활동하는 유가족의 설명을 듣고 방명록에 잊지 않겠다는 약속을 적었다.