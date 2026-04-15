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한·미·일 해군 수뇌부, 서울서 회동…북핵 대응 공조 확대 방안 논의

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본문 요약

한·미·일 해군의 최고위급 지휘관들이 15일 서울에서 만나 북한의 핵·미사일 위협을 억제하기 위한 3국 간 협력 방안 등을 논의한다.

김경률 해군참모총장과 스티븐 쾰러 미국 태평양함대사령관, 사이토 아키라 일본 해상자위대 해상막료장은 이날 오후 서울 해군참모총장 공관에서 열릴 환영 만찬에서 북핵·미사일 위협 대비를 위한 공조 및 협력 확대 방안과 해양 안보 협력에 대한 각국의 의견을 교환할 예정이다.

3국 해군 지휘부는 이날 만찬에 앞서 각각 양자대담도 진행했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한·미·일 해군 수뇌부, 서울서 회동…북핵 대응 공조 확대 방안 논의

입력 2026.04.15 17:29

  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 3월25일 계룡대 대연병장에서 거행된 제39대 해군참모총장 취임식에서 김경률 신임 해군참모총장이 열병하고 있다. 연합뉴스

지난 3월25일 계룡대 대연병장에서 거행된 제39대 해군참모총장 취임식에서 김경률 신임 해군참모총장이 열병하고 있다. 연합뉴스

한·미·일 해군의 최고위급 지휘관들이 15일 서울에서 만나 북한의 핵·미사일 위협을 억제하기 위한 3국 간 협력 방안 등을 논의한다.

김경률 해군참모총장과 스티븐 쾰러 미국 태평양함대사령관(대장), 사이토 아키라 일본 해상자위대 해상막료장(해군총장 격)은 이날 오후 서울 해군참모총장 공관에서 열릴 환영 만찬에서 북핵·미사일 위협 대비를 위한 공조 및 협력 확대 방안과 해양 안보 협력에 대한 각국의 의견을 교환할 예정이다.

3국 해군 지휘부는 이날 만찬에 앞서 각각 양자대담도 진행했다. 먼저 김 총장은 쾰러 사령관과의 대담에서 한·미 연합방위태세를 공고히 하고, 미 해군 함정의 유지·보수·정비(MRO) 분야 협력을 확대하는 방안을 논의한다. 아울러 양국 해군의 해양 안보 및 방산 협력에 대한 의견도 교환할 것으로 보인다.

김 총장은 이어 사이토 해상막료장과의 대담을 진행했다. 이들 지휘부는 한·일 해군의 부대·인적 교류 확대 방안과 한·일 수색·구조 훈련(SAREX) 재개 방안을 논의했다. SAREX는 1999년부터 2017년까지 격년으로 총 10차례 실시됐으나 2018년 초계기 갈등을 계기로 중단됐다.

초계기 갈등이란 2018년 12월 동해에서 북한 어선을 수색하던 한국 해군 광개토대왕함을 두고 일본이 자국 초계기가 사격통제 레이더 조사를 받았다고 주장하면서 불거진 사안이다. 한·일 양국은 지난해 11월 수색·구조훈련 재개를 추진했으나 같은 해 10월 일본이 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 중간 급유를 거부하면서 국방 교류가 전면 중단된 바 있다.

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