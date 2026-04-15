청와대가 15일 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아, 카타르 등 4개국으로부터 올해 말까지 원유 2억7300만배럴, 나프타 210만t을 수입하기로 확정했다고 밝혔다. 미국·이란 전쟁 영향으로 호르무즈 해협 통행이 막히고, 중동의 에너지 시설이 파괴되면서 돈 주고도 살 수 없는 상황에서 반가운 소식이다. 미국·이란 전쟁이 언제 끝날지 알 수 없는 상황인 만큼 에너지 확보를 위한 고삐를 늦춰선 안 된다.

강훈식 대통령비서실장이 이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 8일간 4개국 방문을 통해 확보한 원유는 3개월 사용 가능하고, 나프타는 지난해 기준 한 달치 수입량에 해당한다. 이 물량은 호르무즈 해협이 아닌 대체 경로를 통해 한국에 들여올 거라고 한다. 정부는 원유의 경우 비축유 방출 없이 다음달까지 물량이 있고 나프타 관련 공장 가동률도 5월엔 80% 수준까지 회복된다고 밝힌 바 있다. 이번에 확보한 원유·나프타 물량까지 더하면 당분간 국내 수급엔 큰 문제가 없을 것으로 보여 다행스럽다. 그러나 중동 정세가 불확실한 만큼 원유는 물론 헬륨·암모니아 등 중간재 확보에 총력전을 펴야 한다.

에너지 위기 상황에서 자원을 최대한 효율적으로 사용하는 조치도 요구된다. 정부는 에틸렌·프로필렌 등 석유화학 제품 원료를 매점매석하는 행위를 엄단하고, 보건의료·필수산업·생활필수품 등에 원료가 우선 공급되도록 해야 한다.

석유 최고가격제 방식도 재검토할 필요가 있다. 지난달 13일 첫 시행 이후 시민들의 경제적 부담은 덜었지만 기름 소비는 거의 줄지 않고 휘발유 소비는 오히려 늘었다고 한다. 정부 재정 지원으로 에너지 절약 유인이 약화된 때문이다. 이재명 대통령도 전날 “가격을 내리는 게 100% 잘한 일이냐는 반론이 있는데 일리 있는 지적 같다”고 했다. 강 실장은 “최고가격제를 계속 시행하는데 가격이 문제”라고 했다. 석유 가격을 누르는 것만이 능사가 아니다. 가격을 점차 현실화하되, 취약계층이나 물류·운송 종사자에 대한 지원을 확대하는 접근이 필요하다. 고유가가 연말까지 지속될 것이란 전망이 나오는 만큼 대중교통 이용 확대 등 절감 대책도 절실하다.

지난 12일 결렬된 미국·이란의 종전 협상이 이번주 내 재개될 가능성이 높다고 한다. 도널드 트럼프 미 대통령은 “(전쟁이) 거의 끝나가는 것 같다”고 했다. 국제사회는 종전을 간절히 바라고 있지만 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 종전이 되더라도 중동 국가들의 에너지 공급이 정상화되려면 시간이 필요하다. 정부는 최악의 상황을 포함한 모든 시나리오를 검토해 에너지 수급, 공급망 다변화 등 만반의 대책을 세워야 한다.