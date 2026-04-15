[금주의 B컷]다시잇다…끊어진 시간을, 멀어진 우리를

지난 10일 서울역에서 열린 ‘DMZ 평화이음 열차’ 운행 재개식에 참가한 정태준군(10)이 열차에 탑승하기 전 서울~도라산 승차권을 보여주고 있다. ‘DMZ 평화이음 열차’는 서울역과 도라산역을 잇는 정기 관광열차다. 코로나로 운행을 멈췄다가 6년6개월 만에 다시 움직이게 됐다.



종착역인 도라산역은 물리적으로는 북쪽으로 향하는 첫 번째 역이지만, 상징적으로는 단절과 희망이 교차하는 지점이다. 2000년 남북정상회담 이후 철도 연결의 결과로 세워진 이곳은 한때 남북 교류의 가능성을 현실로 보여주던 장소였다. 그래서 이번 열차 운행 재개는 단순한 관광 상품의 부활이 아니라, 끊어졌던 흐름을 다시 잇는 작은 출발점이라는 점에서 의미가 크다.



이 철길은 언젠가 개성과 평양을 지나 더 먼 대륙으로 이어질 수도 있는 길이다. 철길은 단순히 공간을 연결하는 선이 아니라, 시간을 이어주고 사람을 이어주는 길이기 때문이다. 지금은 서울에서 도라산까지지만, 언젠가는 그 길이 더 멀리 뻗어 나갈지도 모른다.

