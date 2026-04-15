1979년 안동가톨릭농민회 사건은 유신정권 말기, 체제에 균열을 일으킨 사건으로 유명하다. 그해 봄 안동가톨릭농민회 청기분회장이었던 오원춘이 정부에서 받은 불량감자 피해보상활동에 앞장섰다가 기관원들에게 납치·구금당했다. 지역의 작은 마을에서 일어난 사건은 정권의 연속적인 ‘무리수’ 속에 전국 가톨릭교회와 정권의 대립으로 변화하며 ‘어떻게 이렇게까지 무도할까’라는 감정을 누적시켰다. 그리고 그 중심에 초대 안동교구장 두봉 레나도 주교가 있었다.



두봉 주교는 파리외방전교회 선교사로 1954년 한국에 도착했고, 1969년 천주교 안동교구가 설정되며 초대 교구장에 부임하게 되었다. 안동가톨릭농민회 사건 와중에 유신정부는 농민들 편에 선 그에게 ‘자진출국’ 명령을 내렸으나, 바티칸 교황청은 끝내 이를 승낙하지 않았다. 결국 10·26사건으로 유신체제가 막을 내리며 농민회 사건은 체제의 종언을 예고한 전조로 기록됐다. 지난 10일이 바로 그 두봉 주교의 선종 1주기가 되는 날이었다.



몇년 전 경북 의성군 안사면 쌍호1리의 할머니, 할아버지를 인터뷰한 적이 있었다. 쌍호1리는 19세기 천주교 박해를 피해 신자들이 모여들며 생겨난 마을로, 주민 전원이 대대로 천주교 신자인 교우촌이다. 더 놀라운 건 주민 전원이 수십년간 농민운동에 헌신한 농민운동가라는 것이다. 평범한 농민이자 신자였던 이들은 1979년 8월6일부터 안동 목성동 성당에서 20일간 진행된 농성에 참여하며 일종의 ‘의식화’를 경험한 듯했다. 이제는 연세가 80을 훌쩍 넘겨 참여하지 못하는 분이 많아졌지만, 요즘도 어르신들은 전국의 투쟁현장을 누빈다. 얼마 전에도 주민들끼리 봉고를 타고 삼척석탄화력발전소 건설반대투쟁에 다녀왔다며 자랑스레 말씀하셨다. 농성에 참여했을 때 너무나 무서웠다는 그들에게, 어떤 힘이 두려움을 극복하게 하고 농민운동에 헌신하게 했냐고 묻자 90을 넘긴 할머니 한 분이 망설임 없이 대답하셨다. “그야 주교님이라는 거대한 뒷배경이 있었기 때문이지. 주교님과 신부님을 믿었기 때문에 크게 두려워할 필요가 없었어.”



안동가톨릭농민회 사건과 두봉 주교는 이처럼 지역 역사에서 훨씬 더 깊은 의미를 가진다. 강고한 ‘보수의 성지’로 알려진 경북은 해방정국부터 한국전쟁기까지 광범위한 민간인 학살이 자행되었던 지역이다. 초창기 가톨릭농민회 조직화를 위해 마을에 들어갔던 활동가들은 “한날 제사를 함께 지내는 집이 많았고, 미망인들만 사는 집이 여럿”임을 목격했다. 이 보수적 지역에서 두봉 주교는 농민들과 함께하며 단단한 믿음의 방패를 제공해주었다. 유신체제의 막을 내린 것으로 알려진 사건은 실은 경북 농민운동의 끝이 아닌 시작이었다. 목성동 성당 농성에서 다른 세상을 경험한 농민들이 ‘작은 운동가’로 거듭나 1980년대 이후 지역 농민운동을 이끌었기 때문이었다. 내가 만난 어르신들은 하나같이 그 농성 경험에서 느꼈던 감격을 이야기했다.



며칠 전 이스라엘군의 비인도적 행위에 우려를 표한 이재명 대통령의 SNS 글에 팔레스타인 출신 크리에이터는 “우리는 침묵에 익숙한 채로 자라왔습니다”라며 “오늘의 작은 관심이 내일의 큰 변화를 만듭니다”라는 화답 메시지를 보냈다. 우리가 겪은 폭력에 기반해 이스라엘의 반인도적 행위를 최초로 비판한 대통령의 행보는 지지받아 마땅하다. 그러나 그 글은 과거에 침묵하는 법을 이겨낸, 내란에 순종하는 법을 극복한 ‘작은 주체들’의 염원이 있었기에 나올 수 있었다는 걸 기억할 필요가 있다. 벽에 균열을 내기 위해서는 대단한 망치가 필요하지 않을지도 모른다. 지역의 강고한 침묵과 벽에 균열을 낸 두봉 주교의 1주기를 맞아 그를 추모하며, 그가 길러낸 ‘작은 영웅들’과 그가 보여준 국제적 연대가 곧 다른 세계의 무자비한 폭력에도 균열을 내길 기도한다.