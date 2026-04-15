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트럼프 “이틀간 무슨 일 일어날 것”…‘2차 회담’ 급물살

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 "향후 이틀간 무슨 일이 일어날 수 있다"고 밝히면서 미·이란 2차 대면 종전 회담 개최 논의가 급물살을 타고 있다.

J D 밴스 미 부통령이 "트럼프 대통령은 그랜드 바겐을 원한다"고 말한 것으로 미뤄 미국은 이란 핵 프로그램 폐기 안건을 테이블에 올려놓고 종전 협상 타결을 시도할 것으로 전망된다.

트럼프 대통령은 14일 뉴욕포스트 기자에게 전화를 걸어 "그곳에 머물러야 한다. 향후 이틀간 무언가 일어날 수도 있고 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 크기 때문"이라고 말했다.

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트럼프 “이틀간 무슨 일 일어날 것”…‘2차 회담’ 급물살

입력 2026.04.15 20:16

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

밴스 “트럼프는 일괄타결 원해”

협상 이란 핵 폐기에 집중할 듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 “향후 이틀간 무슨 일이 일어날 수 있다”고 밝히면서 미·이란 2차 대면 종전 회담 개최 논의가 급물살을 타고 있다.

J D 밴스 미 부통령이 “트럼프 대통령은 그랜드 바겐(일괄타결)을 원한다”고 말한 것으로 미뤄 미국은 이란 핵 프로그램 폐기 안건을 테이블에 올려놓고 종전 협상 타결을 시도할 것으로 전망된다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 뉴욕포스트 기자에게 전화를 걸어 “그곳(파키스탄 이슬라마바드)에 머물러야 한다. 향후 이틀간 무언가 일어날 수도 있고 우리가 (다른 곳이 아닌) 그곳으로 갈 가능성이 더 크기 때문”이라고 말했다. 16일쯤 2차 회담이 열릴 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 “육군 원수가 일을 매우 잘하고 있다”고 덧붙였다. 뉴욕포스트는 ‘육군 원수’가 미·이란 간 휴전 중재에서 핵심적 역할을 한 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장을 가리키는 것이라고 전했다. 트럼프 대통령은 스카이뉴스 인터뷰에선 이달 말까지 이란과 협상을 타결할 가능성에 대해 “매우 가능하다”고 말했다.

미국은 2차 회담에서도 이란 핵 문제를 집중 제기할 것으로 예상된다. 밴스 부통령은 이날 조지아주에서 열린 우익 단체 ‘터닝포인트 USA’ 행사에서 이란이 “핵무기를 가질 수 없다”는 것이 트럼프 대통령의 정책이라면서 “대통령은 스몰딜(작은 합의)을 하려는 것이 아니다. 그는 그랜드 바겐을 하고 싶어 한다”고 말했다.

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