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본문 요약

이재명 대통령은 15일 자신의 조폭 연루설을 제기한 국민의힘을 향해 "국힘은 조폭설 조작유포 사과 안 하십니까"라며 "조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선 결과는 완전히 달랐을 것"이라고 말했다.

이 대통령은 엑스에 조폭 연루설을 허위 폭로한 박철민씨 가족이 윤석열 전 대통령 당선 이후인 2022년 지방선거에서 국민의힘 성남시의원으로 공천받았다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "국힘당 소속 장모씨가 이재명 조폭 연루 주장하고, 당 차원에서 지속적으로 이재명 조폭설 퍼트려서 질 대선을 이겼다"며 "장모씨 유죄 확정판결로 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아닐까요?"라고 했다.

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이 대통령 “국힘, 조폭설 유포…질 대선을 이겼다”

입력 2026.04.15 20:17

  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

당 차원 사과 요구

대법 ‘허위’ 확정 후 작심 비판

이 대통령 “국힘, 조폭설 유포…질 대선을 이겼다”

이재명 대통령은 15일 자신의 조폭 연루설을 제기한 국민의힘을 향해 “국힘은 조폭설 조작유포 사과 안 하십니까”라며 “조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 (2022년) 대선 결과는 완전히 달랐을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 엑스에 조폭 연루설을 허위 폭로한 박철민씨 가족이 윤석열 전 대통령 당선 이후인 2022년 지방선거에서 국민의힘 성남시의원으로 공천받았다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “국힘당 소속 장모씨가 이재명 조폭 연루 주장하고, 당 차원에서 지속적으로 이재명 조폭설 퍼트려서 질 대선을 이겼다”며 “장모씨 유죄 확정판결로 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아닐까요?”라고 했다.

이 대통령은 또 “지난 이야기지만, 조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선 결과는 완전히 달랐을 것”이라며 “(득표율) 차이는 0.73%(포인트), 100명 중 한 명도 안 되었다”고 했다.

이 대통령은 “국힘이 조폭설 유포로 대선 훔칠 수 있게 한 공로자들에게 돈이든 자리든 뭔가 보상했을 거로 추측했었는데… 사건의 실체가 언젠가는 드러나겠지요”라며 “허무맹랑한 조폭 연루설 유포로 대선 결과를 바꾼 국힘의 진지한 공식 사과를 기다린다”고 했다. 조폭 연루설은 2021년 10월 국민의힘 인사들이 성남 지역 폭력조직인 국제마피아파 행동대원이던 박씨의 주장을 근거로 제기한 의혹이다. 박씨 법률대리인이었던 장영하 변호사는 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소돼 대법원에서 유죄가 확정됐다.

전은수 청와대 대변인은 브리핑에서 “국민의힘이 퍼뜨린 악의적인 허위사실은 민주주의의 근간인 선거제도를 정면으로 왜곡하려 한 것이므로 마땅히 사과하고 책임을 져야 할 것”이라고 말했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 “이 대통령이 훨씬 많은 가짜뉴스와 선동으로 국익에 반하고 있다”며 “그 부분에 대해 먼저 사과하는 게 맞지 않냐”고 밝혔다.

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