조현 “이란 파견 특사에 호르무즈 문제 진척 때까지 머물라 지시”

“한국 선박 정보, 미국 등 여러 국가에 제공…빨리 돌아오도록 노력”

조현 외교부 장관(사진)은 15일 호르무즈 해협에 정박 중인 한국 선박 26척의 정보를 이란과 미국 등 여러 국가에 제공했다고 밝혔다.



조 장관은 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 한국 선박 정보 제공 여부와 관련한 김기웅 국민의힘 의원의 질의에 “이란 측에만 제공한 게 아니다”라며 “선박 안전을 위해 인근 걸프협력회의(GCC) 국가 모두와 미국에 제공했다”고 말했다. GCC 국가는 사우디아라비아와 아랍에미리트연합(UAE), 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인이다.



조 장관은 “(미국과 이란의) 휴전이라는 약간의 윈도(창문)가 열릴 때 이걸 활용하기 위해서 선박 정보를 이란과 GCC에 제공하고 어떻게든 빨리 빼내오도록 노력해왔다”고 말했다. 조 장관은 또 “미국과 선박 26척 정보를 공유했을 뿐 아니라 빠져나올 때도 긴밀하게 정보 소통을 할 예정”이라고 했다.



조 장관은 ‘만약 우리가 이란에 대가를 지불하고 선박을 빼낸다면 미국의 해협 역봉쇄 논리와 충돌하는 거 아닌가’라는 안철수 국민의힘 의원의 질의에는 “대가를 지불하고 미국 측에 반하는 (행동을 할) 계획도 없다”고 답했다.



정병하 외교장관 특사가 지난주 말부터 이란에 체류하면서 고위급 인사들을 접촉해 해협 통항 문제 등을 협의하고 있다. 조 장관은 정 특사와 이란 측의 해협 통항 관련 진척을 묻는 이용선 민주당 의원의 질의에는 “매우 긴밀하게 협의하고 있다”며 “제가 문제에 큰 진전이 있기 전에는 나올 생각을 하지 말라고 했다”고 전했다.



이는 한국 선박 통항 문제가 어느 정도 풀릴 때까지 정 특사를 이란에 체류시키겠다는 취지로 풀이된다. 미국과 이란의 2차 협상 가능성이 거론되는 등 상황이 유동적인 점도 고려한 것으로 보인다.



조 장관은 이재명 대통령의 이스라엘 관련 SNS 메시지 문제는 “잘 마무리가 됐다”며 “이스라엘도 이해하고 더는 그 어떤 후속 입장이 나온 게 없다”고 말했다.



배현진 국민의힘 의원은 “대망신”이라며 “대통령께 ‘외교는 대단히 민감한 문제이므로 SNS에 무지성으로 쓰면 안 된다’고 충언하라”라고 했다. 이에 조 장관은 “망신이라고 생각하지 않는다”며 “저와 생각이 다르기 때문에 의원님 말씀을 접수하지 않겠다”고 밝혔다.

