기업이 교육과정 개발 주도…‘브랜드 단과대’ 3개 만든다

이 대통령 핵심 교육정책 ‘서울대 4개 만들기’로 재편

거점국립대 9곳 중 3곳 선정

학교당 1000억 규모 집중 지원

AI 교육·연구 거점으로 육성

대학 간 양극화 더 커질 우려

“기초학문 균형 필요” 지적도

이재명 정부의 핵심 교육정책인 ‘서울대 10개 만들기’가 ‘서울대 4개 만들기’로 재편됐다. 거점국립대 3곳을 선정해 올해만 학교당 1000억원 규모로 집중 지원한다는 계획이다. 선정 대학들은 기업·대학 일체형 교육과정을 운영하게 된다. 정부의 고등교육 정책이 산업 일변도로 가지 않도록 기초학문 지원이 병행돼야 한다는 지적이 나왔다.



교육부는 15일 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표하고 3개 거점국립대를 선정해 집중 투자하겠다고 밝혔다. 선정 대학에는 약 1000억원씩 추가로 지원한다. 교육부는 “이번 방안은 대한민국의 국토, 산업, 인재를 새로 디자인하는 국토공간 대전환 프로젝트의 핵심 과제”라며 “일극에서 다극 체제로 나아가는 데 3개 대학이 거점 역할을 하게 될 것”이라고 했다.



이 방안은 이재명 대통령의 주요 교육 공약이었던 서울대 10개 만들기의 확정안이다. 당초 공약은 거점국립대 9곳의 학생 1인당 교육비를 서울대 수준으로 끌어올린다는 내용이었지만 선택과 집중을 위해 3개 대학에 향후 5년간 선별 투자한다는 계획으로 변경됐다.



지원 방법은 3개 대학마다 ‘브랜드 단과대학’과 ‘인공지능(AI) 거점대학’을 패키지처럼 만들어 육성하는 것이다. 브랜드 단과대는 기업이 교육과정 개발을 주도하고 연구·개발을 지원하도록 해 기업과 대학이 일체화된 교육연구 모델을 만드는 구상이다. 교육부는 ‘다이슨 공과대학’ ‘롤스로이스 학위도제제도’처럼 기업이 학생의 대학 입학과 동시에 채용을 보장하는 해외 사례를 들었다.



학생 참여를 유도하기 위해 등록금과 생활비를 포괄 지원하는 특별장학 프로그램과 우수 학생을 교수가 밀착 지도하는 연구 프로그램 등의 지원도 한다. 우수 인재가 지역에 머무르도록 대학별로 특성화 교원 트랙을 신설해 우수 교원·인재에게 파격 대우를 할 계획이다.



선정 대학들은 지역의 AI 교육·연구 거점으로 육성된다. 이 과정은 인근 다른 대학 학생들 및 지역 초중고 학생과도 공유하게 된다.



교육부는 7월까지 대학별로 실행 계획이 담긴 신청서를 받을 예정이다. 선정 대학은 올 3분기에 발표된다.



교육부는 지난 3월 산업통상부와 기업 30여곳을 대상으로 사업 설명회를 열었고, 전북 새만금 부지에 9조원을 투자하기로 한 현대자동차를 접촉했다고 했다. 이해숙 교육부 고등평생정책실장은 “거점국립대들이 유수 기업과 다양한 네트워킹을 통해 소통을 시작했다”며 “일례로 최근 모 지역 대학은 LG와 양해각서(MOU)를 체결하거나 해외 유수 대학의 국제적인 연구소와 MOU를 체결하는 성과를 발표했다”고 했다.



교육부는 이번 개편안을 당초 지난해 말 발표하려 했으나 인재 양성 방안이 국무총리 주재의 범부처 국토공간 대전환 사업으로 전환되면서 미뤘다. 소수 거점국립대를 선별 지원한다는 계획에 대학들의 반발이 심했던 것으로 알려졌다.



소수 대학의 일부 단과대에 집중 지원되면 대학 간 양극화가 커질 수 있다. 당초보다 예산과 지원 대상이 줄어들어 공약 후퇴 아니냐는 질의에 최교진 교육부 장관은 “후퇴나 축소되는 일은 결코 없다”고 했다. 선정되지 않은 6개 국립대에 추가 지원이 이뤄질지는 올해 3개 대학의 성과를 보고 결정하겠다고 했다.



정부의 고등교육 정책이 산업진흥에만 치우치지 않도록 인문학 등 기초학문도 지원해야 한다는 목소리도 나왔다. 임은희 대학교육연구소 연구원은 “지역의 인재 양성을 고려하면 산업체 연계를 안 할 수 없는 현실적 문제가 있다”며 “특성화 사업을 지원하면서 각 지역거점국립대의 기초학문이 소외되지 않게끔 균형을 맞추는 게 중요하다”고 말했다.

