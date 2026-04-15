한동훈 “전재수 까르띠에 받았네 받았어” 박형준 “덕분에 부산 핫플” 오묘한 공조

국힘 후보 내면 사라질 시너지 지도부 일각 “한 제명 철회를”

박형준 부산시장과 한동훈 전 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원을 상대로 공동 전선을 형성하는 모양새다. 국민의힘 소속으로 3선에 도전하는 박 시장과 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 시사한 한 전 대표의 공조 가능성이 부산 선거 판세의 변수가 될지 주목된다.



한 전 대표는 15일 페이스북에 ‘받았네, 받았어’라는 제목의 글을 올리고 “전 의원은 오늘도 ‘까르띠에 (시계) 안 받았다’ 한마디를 못한다”며 전 의원의 통일교 금품수수 의혹을 겨냥했다. 한 전 대표는 “방송 진행자가 ‘전 의원님, 그래서 까르띠에 받으셨습니까, 안 받았다고 이해해도 되겠습니까’라고까지 물어도 끝까지 ‘안 받았다’고 못하고 ‘수사가 끝났다’고만 한다”며 “전 의원은 부산시장이 되면 ‘까르띠에 뇌물 받은 공무원’ 안 자를 건가”라고 했다.



전 의원은 이날 YTN 라디오에서 진행자가 ‘까르띠에 시계 어떻게 된 건가’라고 묻자 “이미 종결된 사안”이라며 “많은 분이 그런 공격을 하는데 선거를 앞두고 굉장히 불리한 상황에 처해 있는 분들이 저를 싸움의 링으로 계속 끌어들이려고 하는 것”이라고 말했다. 검경 합동수사본부는 지난 10일 통일교로부터 금품을 수수한 혐의를 받는 전 의원에 대해 무혐의 처분하고 수사를 종결했다.



한 전 대표는 전 의원이 자신의 북갑 출마를 두고 ‘빈집털이’라고 한 데 대해서도 전날 “부산 북구는 정치인의 집이 아니고 시민들의 집”이라며 “(전 의원은) 자기 집으로 착각하는 건가”라고 날을 세웠다. 한 전 대표가 출마를 공식화한 북갑은 전 의원의 지역구다.



박 시장은 이를 두고 “북갑 선거가 전국의 가장 화제가 되는 선거구가 됐다”고 말했다. 박 시장은 전날 YTN 라디오에서 “이것이 부산시장 선거와 맞물려서 부산이 이번 지방선거의 핫플레이스가 되는 것만은 틀림이 없는 것 같다”고 했다. 박 시장 측은 한 전 대표가 출마하면 부산시민 투표율이 높아져 선거에 도움이 될 것이라고 보는 분위기다.



다만 국민의힘의 북갑 후보 공천 여부에 따라 그 효과의 정도가 달라질 것이라는 분석이 나온다. 국민의힘 후보가 출마해 3자 구도가 되면 박 시장으로선 무소속으로 출마한 한 전 대표와 시너지 효과를 내기 어려워지기 때문이다. 당 지도부는 “무공천은 공당의 존재 이유를 포기하는 일”이라며 북갑에 후보를 내겠다는 입장이다.



박 시장은 북갑 무공천 주장과 관련해 “또 제가 선수인 입장에서 당의 입장이 정리되는 것을 지켜볼 필요가 있다”며 여지를 남겼다.



친한동훈계 의원을 중심으로 북갑에 당 후보를 내지 말아야 한다고 주장하는 가운데 지도부에서 한 전 대표 제명을 철회해야 한다는 주장이 나왔다. 곽규택 원내수석대변인은 이날 채널A에 출연해 “한 전 대표가 복당해 경쟁을 통해 국민의힘 후보로 단일화해 나가는 게 제일 좋지 않겠느냐”고 말했다.

