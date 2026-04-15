이원택 의원 압수수색, 식사비 대납 의혹 수사

경찰이 6·3 지방선거 더불어민주당 전북도지사 후보로 확정된 이원택 의원(군산·김제·부안을)의 ‘식사비 제3자 대납 의혹’에 대해 강제수사에 나섰다.



전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 15일 오전 김제와 부안에 있는 이 의원의 지역구 사무실과 김슬지 전북도의원 사무실 등에 수사관을 보내 압수수색을 진행했다. 경찰은 확보한 회계 자료와 통신 기록 등을 토대로 식사비 대납 여부와 대가성, 자금 출처를 확인할 방침이다.



지난해 11월29일 이 의원이 참석한 가운데 정읍의 한 음식점에서 열린 청년 모임의 식사비 등 72만7000원을 김 도의원이 대신 결제했다는 것이 의혹의 핵심이다. 김 도의원이 도의회 기획행정위원회 업무추진비와 사비를 혼용해 결제한 사실이 알려지며 ‘세금 유용’ 의혹으로도 확대됐다. 경찰은 이 행위가 공직선거법상 기부행위 제한 위반에 해당할 가능성을 염두에 두고 수사를 벌이고 있다.



이 의원은 입장문을 통해 혐의를 전면 부인했다. 이 의원은 “내 식사비는 현금으로 직접 지불했으며 대납 사실은 알지 못했다”며 “수사에 적극 협조해 의혹을 해소하겠다”고 밝혔다.



수사가 본궤도에 오르면서 당내 갈등도 격화되는 양상이다. 후보 경선에서 패한 안호영 의원은 당 윤리감찰단의 조사 부실을 주장하며 무기한 단식에 돌입한 상태다. 안 의원은 “재심은 기각됐지만 추가 감찰이 시작될 때까지 단식을 이어가겠다”며 “전화 조사 위주의 졸속 감찰이 특정 후보에게 유리하게 작용했다”고 주장했다.



지역 시민단체들은 도의회 법인카드가 선거 과정에 유용됐다는 의혹에 대해 사법당국의 엄정한 수사를 촉구하며 단식과 삭발 투쟁 등 집단행동을 예고했다.

