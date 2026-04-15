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서울시, 35세 이상 서울 임산부에 최대 50만원 의료비 지원

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본문 요약

서울에 거주하는 35세 이상 임산부라면 임신 기간 중 발생한 외래 진료와 검사비를 최대 50만원까지 지원받을 수 있다.

서울시는 '35세 이상 임산부 의료비 지원사업'의 예산을 전년의 두 배 수준인 143억원 확보해 대상자를 확대 지원한다고 15일 밝혔다.

2024년 기준 서울시의 35세 이상 산모 비중은 44.31%에 달한다.

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서울시, 35세 이상 서울 임산부에 최대 50만원 의료비 지원

입력 2026.04.15 20:44

수정 2026.04.15 20:45

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  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울에 거주하는 35세 이상 임산부라면 임신 기간 중 발생한 외래 진료와 검사비를 최대 50만원까지 지원받을 수 있다.

서울시는 ‘35세 이상 임산부 의료비 지원사업’의 예산을 전년의 두 배 수준인 143억원 확보해 대상자를 확대 지원한다고 15일 밝혔다. 2024년 기준 서울시의 35세 이상 산모 비중은 44.31%에 달한다.

시는 고령 임신 증가에 따른 의료비 부담을 완화하고 건강한 출산을 지원하기 위해 2024년 7월부터 해당 사업을 전국 최초로 도입해 운영하고 있다.

시는 사업 첫해인 2024년 1월부터 소급해 1만3718건을 신청받았다. 2025년에는 신청 건수가 약 두 배인 2만5415건으로 증가했다. 시는 늘어난 수요에 대응해 올해 예산을 확대 편성했다.

지원 대상은 신청일 기준 서울 거주 35세 이상 임산부다. 분만 예정 연도 기준으로 나이를 산정한다. 2026년 출산 예정자는 1991년생부터, 2027년 출산 예정자는 1992년생부터 지원한다. 지원 항목은 임신 확인일부터 분만 전까지 발생한 외래 진찰료·검사료·주사료·처치료 등이다. 진료과와 관계없이 폭넓게 인정된다. 다만 입원비, 약국 영수증, 증명료 등은 제외된다.

신청은 출산 후 6개월 이내에 ‘탄생육아 몽땅정보통’(umppa.seoul.go.kr)에서 온라인으로 할 수 있다. 온라인 신청이 어려우면 거주지 담당 보건소를 방문해 신청해도 된다. 임신확인서, 진료비 영수증 및 세부 진료명세서, 결제 증빙 서류를 제출하면 자격 확인·심사를 거쳐 지원금이 지급된다.

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