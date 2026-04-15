대구 세계마스터즈 육상대회 “준비 완료”

개최 넉 달 앞 기술실사 ‘합격점’

대구에서 열리는 ‘세계마스터즈 육상대회’가 넉 달 앞으로 다가온 가운데 대회 준비 과정이 ‘합격점’을 받았다.



15일 대구시에 따르면 세계마스터즈육상연맹(WMA) 대표단이 지난 12일부터 나흘간 지역을 찾아 경기장과 기능실, 코스, 경기 일정 등 운영 전반에 대한 기술실사를 벌였다.



대표단은 만족감을 나타냈다. 알란 벨 WMA 집행위원은 “대구는 엄격한 기준과 경쟁이 있었음에도 대회를 유치할 정도로 시설이 훌륭했다”며 “실사 기간 중 많은 분을 만났는데, 기술적 및 시각적 요소 등에서 많은 진전이 있었다는 점을 확인했다”고 말했다.



그는 이어 “대회 조직위원회가 계획한 대로 준비가 제대로 이뤄졌다. 이번 대회가 성공적으로 진행될 것으로 확신한다”고 덧붙였다.



올해 세계마스터즈 육상경기대회는 8월22일부터 9월3일까지 13일간 대구스타디움과 수성패밀리파크, 경산시민운동장, 신천동로 등 대구 도심 곳곳에서 개최될 예정이다. 34개 종목에서 선수들이 경연을 펼친다.



이 대회는 국가대표나 엘리트 선수 중심의 전문 체육대회와 달리 35세 이상이면 누구나 연령대별로 참가할 수 있는 생활체육 중심의 국제 육상대회다.



시 관계자는 “기록 경쟁을 넘어 건강과 도전, 교류를 지향하며 세계 각국의 육상 동호인들이 가족과 함께 참가하는 축제의 장으로 치러질 전망”이라며 “이번 대회에는 90여개국에서 선수와 가족 등 약 1만1000명이 참가하게 된다”고 설명했다.



시는 경기 운영을 비롯해 교통·숙박·안전·관광 분야 등의 준비 상황을 살피고 미비점을 보완하고 있다.



조직위 내에 경기운영 담당관, 통번역 등 전문 인력을 보강했다. 대구스타디움 트랙을 교체해 세계육상연맹으로부터 ‘Class 1’ 인증을 다시 획득했으며, 하프·10㎞ 등 장거리 코스에 대한 인증도 마쳤다.



대회 참가자들은 모바일로 경기 일정과 결과를 실시간 확인할 수 있으며, 주요 경기는 인터넷 생중계를 통해 전 세계 어디서든 지켜볼 수 있도록 할 계획이다.

