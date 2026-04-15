‘계엄령 놀이’ 양양 공무원 징역 1년8개월

환경미화원들을 상대로 직장 내 갑질을 일삼은 혐의 등으로 재판에 넘겨진 강원 양양군 공무원이 1심에서 실형을 선고받았다.



춘천지법 속초지원 형사1단독은 15일 강요, 상습협박, 상습폭행, 모욕 혐의 등으로 구속 기소된 양양군 소속 7급 운전직 공무원인 A씨(40대)에게 징역 1년8개월을 선고했다.



앞서 검찰은 징역 5년을 구형했다. 피해자들은 결심공판에 출석해 엄벌을 요청하는 탄원서를 낭독하기도 했다.



재판부는 “범행 횟수, 수법 등에 비춰보면 죄질이 좋지 않고 비난 가능성이 큰 점, 피해자들이 신체적·정신적 고통을 겪은 점, 피해자들이 엄벌을 탄원하는 점 등을 고려해 이같이 선고한다”고 밝혔다.



A씨는 20대 환경미화원 3명을 상대로 지난해 7월부터 11월까지 강요·폭행(60차례), 협박(10차례), 모욕(7차례) 등 직장 내 갑질과 괴롭힘 행위를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.



공소사실에 따르면 A씨는 쓰레기 수거 차량을 일부러 먼 곳에 정차해 피해자들이 걷게 하거나 차량을 따라 뛰게 하고, 고의로 천천히 운행해 업무를 지연시키는 등 위력을 행사했다. 수시로 “계엄령”이라며 환경미화원들을 폭행·협박·모욕한 것으로도 드러났다.

