이란 지도부, 회담 기회 삼아 파키스탄서 ‘국정 논의’

폭격·피살 우려 없이 계획 조율 미국, 이란의 전쟁 대비 도운 셈

지난 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과 이란의 첫 종전 회담은 합의를 도출하지는 못했지만 이란으로선 개전 이후 40여일 만에 지도부 인사들이 모여 암살당할 걱정 없이 국정 방향을 논의하는 자리가 됐다는 평가가 나온다.



영국 일간 텔레그래프는 14일 파키스탄 회담에 대해 미국이 이란 지도부에 의도치 않게 안전한 모임 장소를 제공한 셈이라고 보도했다.



당시 미국과 회담하기 위해 이슬라마바드를 방문한 이란 대표단은 총 71명이다. 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장, 아바스 아라그치 외교장관, 압돌나세르 헴마티 중앙은행 총재, 모하마드 바게르 졸가드르 최고국가안보위원회 사무총장이 참여했고, 다수 고위 외교관과 이슬람혁명수비대 참모들이 동행했다.



외교적으로 과한 규모였지만 겉으로 드러나지 않은 이란의 또 다른 목적에 부합하는 대표단 구성이었다고 텔레그래프는 평가했다. 미·이스라엘이 공습을 시작한 지난 2월28일 이후 처음으로 이란 정부와 군 지도자들이 폭격이나 피살 가능성에 대한 우려 없이 한자리에 모이는 기회가 됐다는 것이다.



이란 정부의 한 관계자는 “지난 40일 동안 사안을 조율하고 향후 계획을 논의하기 위해 걱정 없이 만날 기회를 찾고 있었다”면서 “파키스탄 방문이 큰 도움이 됐다. 미국은 의도치 않게 전쟁이 재개될 경우 이란이 대비할 수 있도록 도운 것”이라고 텔레그래프에 말했다.



이 자리에서 이란 지도부 인사들은 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 메시지도 교환한 것으로 보인다. 이 관계자는 “새 지도자가 어디에 있는지, 그가 살아 있는지가 요즘 주요 화제”라며 이슬라마바드 모임에서 “갈리바프 의장이 다 괜찮다며 모든 사람을 안심시켰다. 모두가 갈리바프 의장을 신뢰한다”고 말했다.



다만 대미 회담과 관련해 이란의 협상 대표단 구성이 향후 지도부 단합으로 이어질지, 분열을 초래할지를 두고는 전문가들 관측이 엇갈린다. 이론상 핵 협상 경험이 풍부하고 미국에 대한 이해도가 높은 아라그치 장관이 외교를 지휘하는 게 맞지만, 반세기 동안 ‘미국에 죽음을’이라는 구호로 정당성을 쌓아온 이란 정권에는 합리적 목소리가 통하지 않는다는 것이다.



혁명수비대 지휘관 출신이자 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자와 가까웠던 갈리바프 의장이 대표단을 이끈 것은 혁명수비대가 궁극적인 통제권을 유지하고 있음을 보여준다는 해석도 나온다.



이란 내에선 미 정보당국이 이슬라마바드 협상에 참석한 지도부 인사들을 파키스탄 방문 기간을 비롯해 테헤란으로 복귀한 이후에도 계속 추적·감시해 종전 협상이 최종 결렬되면 공격 표적으로 삼을 수 있다는 우려도 있다고 텔레그래프는 전했다.

