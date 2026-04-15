서울 강북 아파트 ‘전세 품귀’…오피스텔까지 전월세 급상승

전세 매물, 1년 새 반토막…보증금 비싼 강남은 월세 전환 늘어날 듯

서울 성북·노원구 등 강북지역에서 아파트 ‘전세 품귀’ 현상이 지속되면서 3월에도 아파트 전세가가 상승 흐름을 이어갔다. 아파트 전세를 찾기 힘들어지자 오피스텔로 눈을 돌리는 이들이 늘어 오피스텔 전세가도 빠른 속도로 오르는 모양새다.



한국부동산원이 15일 발표한 3월 전국주택가격 동향조사를 보면 서울 주택(아파트·연립주택·단독주택) 전셋값은 2월보다 0.46% 올랐다.



부동산원은 “전반적으로 매물이 부족한 가운데 정주여건이 우수한 신축, 역세권 등 주요 단지를 중심으로 수요가 집중돼 전월세 모두 전월 대비 상승했다”고 설명했다.



서울 주택 전셋값은 지난해 9월 이래로 매월 약 0.3~0.5%대로 오르는 추세다. 서울 아파트 전세수급지수는 지난해 5월 101.1로 100을 넘어섰고, 10월 이후 현재까지 104~105 수준을 이어오고 있다. 전세수급지수가 100을 넘으면 전세 공급보다 수요가 많다는 뜻이다.



특히 지난 2월부터 강북지역 전세가 변동률이 강남보다 커졌다. 3월 강북지역 주택 전세가 변동률은 0.54%로 강남(0.38%)보다 큰 것으로 나타났다.



자치구별로 보면 성북구(0.75%)가 전세 상승폭이 가장 컸고 노원구(0.7%), 광진·마포구(0.6%)도 상대적으로 전세가가 많이 올랐다. 매물이 급격히 줄어든 지역에서 드물게 이뤄지는 거래마다 상승 계약이 체결되는 것으로 분석된다.



부동산플랫폼 아실 자료를 보면 서울 아파트 전세 매물은 이날 기준 1만5515건으로 1년 전보다 43.9% 줄었다. 자치구별로는 성북구가 전세 매물 139건으로 1년 전과 비교해 가장 크게(88.3%) 줄었고, 노원구도 193건으로 전년(1145건)과 비교하면 83.2%나 감소했다.



월세까지 포함한 서울 아파트 전월세도 3만564건으로 1년 전(4만7155건)보다 35.2% 줄었다.



이날 부동산원이 발표한 오피스텔 가격 동향조사 결과를 보면 올해 1분기 서울 오피스텔 전세가는 0.24% 오르며 상승폭이 전 분기(0.15%)보다 커졌다. 매매가는 0.23% 오르면서 상승폭이 전 분기(0.3%)보다 축소됐는데, 전세가만 오름폭이 커진 것이다.



부동산원은 “서울 오피스텔 전세가는 아파트 전세가 상승에 따른 대체 수요로 오피스텔을 찾는 임차인이 증가하면서 역세권 등 선호도 높은 지역을 중심으로 상승했고, 신축 아파트 공급이 많은 지역에선 하락했다”고 설명했다.



이날 국토연구원이 발표한 3월 서울 부동산시장 소비심리지수도 전세 수급 불안을 반영했다.



서울 주택 매매 소비심리지수가 3월 117.8로 전월(121.3)보다 3.5포인트 하락한 반면 전세 소비심리지수는 115.2로 전월(114.4)보다 0.8포인트 상승했다. 이 지수는 100을 넘으면 전월에 비해 가격 상승이나 거래 증가를 예상하는 사람이 많다는 뜻이다.



박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “전년 동기 대비 누계 상승률을 보면 서울 아파트 전세가는 더 오를 수 있다”며 “보증금이 비싼 강남지역은 월세로의 전환이 더욱 빨리 이뤄질 것”이라고 예상했다.

