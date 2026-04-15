한국외대 ‘HUFS AWARD’에 김세원 방송인·백창호 이사장

한국외국어대학교(총장 강기훈)는 올해 ‘HUFS AWARD’ 수상자로 김세원 방송인·한국외대 여성동문회장(프랑스어 63·왼쪽 사진), 백창호 이백 장학회 이사장·한국외대 뉴욕동문회 이사장(영어 72·오른쪽 )을 뽑았다.



‘HUFS AWARD’는 “국가와 사회 발전에 기여하고 모교의 명예를 드높인 동문”에게 주는 상이다.