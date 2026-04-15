한국외대 ‘HUFS AWARD’에 김세원 방송인·백창호 이사장

한국외국어대학교(총장 강기훈)는 올해 ‘HUFS AWARD’ 수상자로 김세원 방송인·한국외대 여성동문회장(프랑스어 63·왼쪽 사진), 백창호 이백 장학회 이사장·한국외대 뉴욕동문회 이사장(영어 72·오른쪽 )을 뽑았다.
‘HUFS AWARD’는 “국가와 사회 발전에 기여하고 모교의 명예를 드높인 동문”에게 주는 상이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.04.15 20:59
수정 2026.04.15 21:00펼치기/접기
한국외국어대학교(총장 강기훈)는 올해 ‘HUFS AWARD’ 수상자로 김세원 방송인·한국외대 여성동문회장(프랑스어 63·왼쪽 사진), 백창호 이백 장학회 이사장·한국외대 뉴욕동문회 이사장(영어 72·오른쪽 )을 뽑았다.
‘HUFS AWARD’는 “국가와 사회 발전에 기여하고 모교의 명예를 드높인 동문”에게 주는 상이다.
이창진의 우주로 읽는 과학우주 공간 활용한 가치 창출·글로벌 국가전략 내다보는 ‘천리안’으로
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식예쁘니까 참고 신던 너, 더 편한 모습으로 돌아왔구나
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)