외국인 지난달 국내 주식 43조 넘게 순매도…역대 최대

미국 이란 간 전쟁으로 불확싱성이 커지면서 외국인 투자자들이 지난달 역대 최대 규모로 국내 주식을 순매도했다.

금융감독원이 16일 발표한 ‘2026년 3월 외국인 증권투자 동향’을 보면 외국인은 지난달 국내 상장주식 43조5050억원을 순매도했다.

유가증권시장에서 43조8880억원을 순매도하고, 코스닥시장에서 3840억원을 순매수했다. 3월 상장주식 순매도 규모는 전월(19조5580억원)보다 2배 이상 늘었다.

지난달 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 1576조2000억원으로, 전월보다 449조4000억원 줄었다. 보유 비중도 전체 시가총액의 30.7% 수준으로 떨어졌다.

지역별로는 중동(2000억원)에서만 순매수했고, 유럽(26조4000억원), 미주(9조8000억원), 아시아(5조6000억원) 순으로 순매도했다. 국가별로는 카타르(5000억원), 케이맨제도(3000억원)에서 순매수했고, 영국(16조3000억원), 미국(9조5000억원) 등은 순매도했다.

채권은 5개월 만에 순회수로 돌아섰다. 외국인 투자자는 지난달 상장채권 5조4420억원을 순매수하고, 16조3590억원을 만기상환받아 총 10조9160억원을 순회수했다.

지역별는 미주(9000억원)는 순투자, 아시아(7조원)와 유럽(3조4000억원)은 순회수했다. 종류별로는 국채(6조8000억원)와 통화안정증권(2조2000억원)에서 모두 순회수했다.

지난달 말 기준 외국인 상장채권 보유액은 323조7990억원으로 상장잔액의 11.6%였다.