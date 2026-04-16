“해상 봉쇄 합법적 행위, 안 따르면 무력 쓸 것”···미군, SNS에 경고 방송 영상

미군이 대이란 해상 봉쇄에 협조하지 않으면 무력으로 대응한다고 경고 방송하는 영상을 소셜미디어에 올렸다.

미 중부사령부가 15일(현지시간) 엑스에 올린 26초 분량의 영상에는 “미국은 이란 연안 항구에 대한 공식 봉쇄를 선언했고 이는 합법적 행위”라며 이란 항구를 드나드는 선박에 회항 및 항해 중단을 권하는 내용이 들어갔다.

이어 “봉쇄를 뚫으려고 시도하지 말라. 봉쇄를 따르지 않으면 우리는 무력을 쓸 것”이라며 “미 해군은 이행을 강제할 준비가 돼 있다”는 경고가 나온다. 이란 항구를 오가는 선박을 상대로 검문 및 압류를 위한 승선 조사가 있을 것이라며 방향을 돌려 승선에 대비하라는 내용도 있다. 중부사령부는 대이란 해상 봉쇄 시행에 맞춰 미 해군 함정들이 오만만에서 순찰하고 있다고 덧붙였다.

폭스뉴스는 봉쇄 임무에 투입된 미 해군 함정에서 나오는 경고 방송이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 소셜미디어 트루스소셜에 해당 영상을 재게시했다. 호르무즈 해협 봉쇄를 집행하겠다는 의지를 드러내 이란에 협상 타결을 압박하려는 의도로 보인다.