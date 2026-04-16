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전재수 “한두 달 전 하정우 출마 꼬셨지만 실패…당에서 설득하면 무게감 다를 것”

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본문 요약

6·3 지방선거에서 부산시장 후보로 출마한 전재수 더불어민주당 의원은 16일 민주당이 부산 북갑 출마를 권유하고 있는 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대해 "한두 달 전에 우리 경상도식으로 말하자면 좀 꼬셨는데 실패했다"면서 "사실상 제 손을 떠났고 당에서 영입하기 위한 일들을 진행하고 있는 것"이라고 말했다.

전 의원은 이날 하 수석에 대해 "청와대에서 AI수석 열할을 하고 싶은데 나오라 그래서 어쩔 수 없이 한다는 성격은 전혀 아닌 것 같다"고 주장했다.

전 의원은 "하 수석은 제가 만나보면 일에 대한 일정이 엄청 많은 분"이라며 "품성이 상당히 좋고 정치하기에는 굉장히 좋은 자질을 갖고 있다고 개인적으로 평가하는데 주어진 일에 최선을 다하는 사람"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전재수 “한두 달 전 하정우 출마 꼬셨지만 실패…당에서 설득하면 무게감 다를 것”

입력 2026.04.16 08:58

수정 2026.04.16 09:42

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  • 허진무 기자

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6·3 지방선거에서 부산시장 후보로 출마한 전재수 더불어민주당 의원. 연합뉴스

6·3 지방선거에서 부산시장 후보로 출마한 전재수 더불어민주당 의원. 연합뉴스

6·3 지방선거에서 부산시장 후보로 출마한 전재수 더불어민주당 의원은 16일 민주당이 부산 북갑 출마를 권유하고 있는 하정우 청와대 AI(인공지능)미래기획수석에 대해 “한두 달 전에 우리 경상도식으로 말하자면 좀 꼬셨는데 실패했다”면서 “사실상 제 손을 떠났고 당에서 영입하기 위한 일들을 진행하고 있는 것”이라고 말했다.

전 의원은 이날 CBS 라디오에 출연해 “전재수 개인이 하 수석을 설득하는 것과 집권 여당의 사무총장이라든지, 중진 의원들이라든지, 대표가 나서서 하는 것은 하 수석이 받아들이는 무게감이 완전히 다르다”며 이같이 말했다.

민주당이 연일 하 수석 출마론을 띄우고 있지만 청와대와 하 수석은 거리를 두는 분위기다. 하 수석은 지난 14일 SBS 라디오에서 ‘이재명 대통령이 네가 결정하라고 하면 어떻게 할 것이냐’라는 질문에 “(청와대에) 남는 걸로 결정할 것”이라고 대답했다. 정청래 민주당 대표는 전날 부산 현장 최고위원회의에서 전 의원에게 “하 수석을 좋아하느냐”고 물었다. 전 의원은 “사랑합니다. 아주 사랑합니다”라면서도 “출마하라는 얘기는 아니다”라고 덧붙였다.

전 의원은 이날 하 수석에 대해 “청와대에서 AI수석 역할을 하고 싶은데 (민주당에서) 나오라 그래서 어쩔 수 없이 한다는 성격은 전혀 아닌 것 같다”고 주장했다. 전 의원은 “하 수석은 제가 만나보면 일에 대한 일정이 엄청 많은 분”이라며 “품성이 상당히 좋고 정치하기에는 굉장히 좋은 자질을 갖고 있다고 개인적으로 평가하는데 주어진 일에 최선을 다하는 사람”이라고 말했다.

전 의원은 최근 여론조사(세계일보 의뢰로 한국갤럽이 지난 9~10일 부산시민 805명을 휴대전화 가상번호 전화 인터뷰 방식으로 조사, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에서 자신(51%)이 국민의힘 후보인 박형준 현 부산시장(40%)을 11%포인트 차이로 앞선 것에 대해 “최근에는 일 잘해서 실적과 성과를 내는 것에 환호하는 국민들이 많이 늘어났고 정치적·이념적 지지와는 분리되는 ‘실용적 지지’로 평가한다”고 말했다.

전 의원은 부산 북갑 보궐선거에 출마하는 한동훈 전 국민의힘 대표가 자신이 통일교로부터 ‘까르띠에’ 명품 시계를 받았다는 의혹을 제기하는 것에 대해선 “악의적인 선전 선동에 제가 일일이 다 대꾸할 필요가 없다”고 선을 그었다. 전 의원은 진행자가 ‘(받았는지, 안 받았는지)분명하게 얘기해주실 용의는 없느냐’고 묻자 “말려 들어갈 이유가 전혀 없다”며 “받았다고 얘기하면 허위사실공표 혐의”라고 대답했다.

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