호르무즈 막히자 미국산으로 몰렸다···미 원유 수출량 ‘사상 최대’

FT “지난주 미 원유 수출량 일평균 520만배럴” 유럽·아시아 국가들, ‘중동산 대안’ 미국산 찾아 미국 내 유가·물가 상승 압력 높일 가능성도

호르무즈 해협 통항이 제한되면서 중동산 원유를 구하기 어려워진 상황에서 미국의 원유 수출량이 사상 최대치를 기록했다.

영국 경제지 파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 지난주 미국 원유 수출량은 하루 평균 520만 배럴로 역대 최대치를 기록했다고 보도했다. 이는 전주보다 100만 배럴 이상 늘어난 것이다.

미국 정부 자료에 따르면 휘발유와 연료유를 포함한 가공 석유 수출량은 하루 평균 약 750만 배럴이었다. 이는 전주에 비해 약 70만 배럴 늘어난 수치다.

FT는 미국산 원유 수출 급증은 글로벌 원유 공급 상황이 점점 더 심각해지고 있음을 보여주는 것이라고 풀이했다. 전 세계 하루 원유·가스 공급량의 약 20%가 지나가는 호르무즈 해협이 묶인 상황에서 유럽과 아시아 국가들은 대체 공급원을 찾고 있다.

에너지 리서치 업체 오닉스 캐피털 그룹 산하의 ‘더 오피셜스’의 애널리스트 에드워드 헤이든브리펫은 “아시아와 유럽이 중동산을 대체하려 하는 가운데 미국산 원유는 그 자연스러운 대안”이라고 말했다. 그는 “향후 몇 주 동안 미국 걸프 연안(멕시코만 해안 지역)에서 선적될 유조선 예약이 많이 잡혀 있는 만큼 수출은 당분간 높은 수준을 유지할 수 있다”고 내다봤다.

앞서 에너지 리서치 업체 케이플러는 4월 미국의 원유 수출이 사상 최대인 하루 500만 배럴에 달할 것으로 예측했다. 이는 3월(390만 배럴)보다 30% 가까이 급증한 수준이다. 현재 유조선 운항 흐름을 고려하면 5월 수출 규모는 이보다 클 가능성이 크다고 전망했다.

FT는 해외 구매자들의 미국산 원유 확보 경쟁이 미국 내 유가 상승을 부추기고 이란 전쟁으로 촉발된 인플레이션(물가 상승) 압력을 더욱 높일 수 있다는 분석이 나온다고 전했다.