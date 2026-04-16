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서울 성신여대입구역 전력구 화재···1명 경상, 출입구·도로 통제

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서울 지하철 4호선 성신여대입구역 인근 전력구에서 화재가 발생해 1명이 경상을 입고 지하철 출입구와 도로가 통제되는 등 불편이 이어지고 있다.

16일 소방당국 등에 따르면 이날 오전 3시41분쯤 성신여대입구역 5번 출구 앞에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.

소방은 인근 전력구에서 불이 난 것으로 보고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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서울 성신여대입구역 전력구 화재···1명 경상, 출입구·도로 통제

입력 2026.04.16 09:28

  • 백민정 기자임주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

16일 오전 서울 성북구 성신여대입구역 5번 출구 인근 전력구(전력 공급을 위해 지하에 설치된 케이블 터널)에서 화재가 발생해 소방대원들이 진화 작업에 나섰다. 임주영 기자

16일 오전 서울 성북구 성신여대입구역 5번 출구 인근 전력구(전력 공급을 위해 지하에 설치된 케이블 터널)에서 화재가 발생해 소방대원들이 진화 작업에 나섰다. 임주영 기자

서울 지하철 4호선 성신여대입구역 인근 전력구에서 화재가 발생해 1명이 경상을 입고 지하철 출입구와 도로가 통제되는 등 불편이 이어지고 있다.

16일 소방당국 등에 따르면 이날 오전 3시41분쯤 성신여대입구역 5번 출구 앞에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다. 소방은 인근 전력구(전력 공급을 위해 지하에 설치된 케이블 터널)에서 불이 난 것으로 보고 있다.

소방은 신고 접수 약 2분 뒤인 오전 3시43분 현장에 도착해 약 1시간 만인 오전 4시51분쯤 큰 불길을 잡았다. 다만 전력 케이블 일부가 계속 타면서 연기가 남아 있어 잔불 정리를 이어가고 있다.

소방은 전력구가 공공 전력 시설인 점, 인근에 아파트 등 주거 지역이 밀집한 점 등을 고려해 대응 1단계를 발령했다.

이 불로 남성 역무원 한 명이 연기를 마셔 경상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

이 불의 영향으로 성신여대입구역 4·5번 출입구가 폐쇄됐다. 역에서 아리랑고개 방향 도로 2차로도 차단된 상태다. 성북구는 안전 문자를 통해 “교통 혼잡이 예상된다”며 “인근 주민들께선 주변 도로로 우회해달라”고 당부했다. LG유플러스 통신 장애도 일부 발생해 복구 작업이 진행 중이다.

소방당국은 잔불 정리를 이어가는 한편, 정확한 화재 원인을 조사할 계획이다.

16일 오전 서울 성북구 성신여대입구역 화재 현장에 성북소방서 관계자가 화재 규모와 진압 과정 등을 설명하고 있다. 성북소방서 제공

16일 오전 서울 성북구 성신여대입구역 화재 현장에 성북소방서 관계자가 화재 규모와 진압 과정 등을 설명하고 있다. 성북소방서 제공

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