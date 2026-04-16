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“주차비 1만원 돌려준다”···고창청보리밭축제, 지역상생 실험

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본문 요약

전북 고창군이 대표 봄 축제인 고창청보리밭축제를 '체류형 관광' 모델로 전환해 선보인다.

축제장 내 음식점은 가격 표시를 의무화하고 종합상황실에 신고센터와 물가안정 부스를 설치해 상시 점검에 나선다.

김영식 고창군 부군수는 "주차요금 환급제는 관광객 지출이 지역 소득으로 이어지도록 한 상생형 모델"이라며 "위생과 안전 관리를 강화해 불편 없는 축제 환경을 만들겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“주차비 1만원 돌려준다”···고창청보리밭축제, 지역상생 실험

입력 2026.04.16 09:46

지난해 제22회 고창청보리밭축제가 열린 전북 고창군 공음면 학원농장 일대를 찾은 방문객들이 상징 조형물에 앉아 노란 유채꽃과 푸른 청보리밭을 배경으로 기념 사진을 찍고 있다. 고창군 제공

지난해 제22회 고창청보리밭축제가 열린 전북 고창군 공음면 학원농장 일대를 찾은 방문객들이 상징 조형물에 앉아 노란 유채꽃과 푸른 청보리밭을 배경으로 기념 사진을 찍고 있다. 고창군 제공

전북 고창군이 대표 봄 축제인 고창청보리밭축제를 ‘체류형 관광’ 모델로 전환해 선보인다. 단순 관람에 그치던 축제를 지역 경제와 연결해 소비를 유도하는 구조로 바꾸겠다는 취지다.

고창군은 오는 18일부터 5월 10일까지 23일간 학원농장 일원에서 제23회 고창청보리밭축제를 연다고 16일 밝혔다. 63㏊ 규모 청보리밭을 배경으로 방문객의 지역 내 체류와 지출을 늘리는 데 초점을 맞췄다.

핵심은 ‘주차요금 전액 환급제’다. 축제장 진입 차량에 1만원의 주차료를 부과하되 이를 현장에서 고창사랑상품권으로 돌려준다. 상품권은 축제장 먹거리 부스와 기념품 판매점은 물론 고창군 전역 가맹점에서 사용할 수 있다. 외부 방문객의 지출이 지역 상권으로 이어지도록 설계한 장치다.

프로그램도 ‘보는 축제’에서 ‘걷는 축제’로 바뀐다. 보리밭 사이를 직접 걷는 ‘사잇길 걷기’를 정식 운영한다. 군은 청보리 생육 상태가 양호해 축제 기간 내내 푸른 경관을 유지할 것으로 보고 있다. 노약자 등을 위해 트랙터 관람차와 셔틀버스도 함께 운행한다.

혼잡 관리도 강화했다. 군은 지난해 방문객 데이터를 바탕으로 주차 공간을 822면으로 늘리고 선동초등학교에 대형버스 50대 규모 임시 주차장을 추가 확보했다. 주말과 공휴일에는 25인승 셔틀버스 4대를 상시 운행하고 주요 진입로에는 일방통행 체계를 도입한다.

바가지요금 차단 장치도 마련했다. 축제장 내 음식점은 가격 표시를 의무화하고 종합상황실에 신고센터와 물가안정 부스를 설치해 상시 점검에 나선다.

김영식 고창군 부군수는 “주차요금 환급제는 관광객 지출이 지역 소득으로 이어지도록 한 상생형 모델”이라며 “위생과 안전 관리를 강화해 불편 없는 축제 환경을 만들겠다”고 말했다.

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