[속보]이 대통령 “국제규범과 인권보호, 외면해선 안될 책무…타국 신뢰·존경 쌓아야”

이재명 대통령은 16일 “이제 대한민국은 세계가 주목하는 선도 국가의 반열에 올랐다”며 “세계 평화와 국제 규범, 인권 보호 같은 보편적 가치를 더는 외면할 수도, 또 외면해서도 안 되는 마땅한 책무를 가지고 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “이번 중동 전쟁은 산업구조 혁신과 공급망 다변화라는 숙제와 함께 우리 외교의 위상과 역할을 새롭게 돌아보는 계기를 제공했다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “특히 국익이라는 입장에서 보면 장기적인 차원에서 더 큰 고객을 얻을 수 있도록 다른 나라 국민들 또는 다른 나라의 신뢰와 존경을 차분하게 쌓아가야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “책임 있는 글로벌 선도 국가로서의 책무를 흔들림 없이, 그리고 당당하게 이어나가 국격을 높이고 국익을 제대로 지켜내야 되겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 회의에서 최근 전략경제협력 대통령 특사로 카자흐스탄·사우디아라비아 등 4개국을 방문해 원유·나프타 등의 추가 공급을 약속받고 돌아온 강훈식 대통령비서실장을 치하했다.

이 대통령은 “어려운 상황에서 4개국과 원유 2억7300만배럴, 나프타 210만t의 대체 공급선을 확보하느라 우리 비서실장이 애를 많이 썼다”면서 “잠도 잘 못 잤을 텐데 큰 성과를 내서 칭찬 드린다”고 했다.

이 대통령은 “국내 수급 안정 그리고 경제·산업 피해 최소화에도 크게 도움이 될 것 같다”며 “정부는 이번에 확보한 물량들이 빠르게 국내로 도입될 수 있도록 후속 협의와 관련 절차를 신속하게 진행해야 될 것”이라고 말했다.