“방학 중 아이 점심, 서울시가 줍니다” 서울아이 동행 프로젝트 가동

서울시 5년간 총 1조8796억원 투입 방학 점심캠프 신설·틈새 돌봄 확대 조부모 ‘서울형 손주돌봄 수당’ 늘려 찾아가는 디지털 디톡스도 새로 도입

아이 점심때문에 걱정이 컸던 맞벌이 부부를 위해 서울시가 올 여름방학부터 지역아동센터와 키움센터에서 아이를 돌봐주고 점심을 주는 ‘방학 점심캠프’를 시작한다. 부부 대신 손주를 돌보는 조부모를 위한 ‘서울형 손주돌봄수당’은 지원 대상을 늘리고 문턱을 낮춘다.

서울시가 이런 내용을 담은 ‘서울아이 동행 UP 프로젝트’를 발표했다. 기존 아이 돌봄 체계를 한 단계 업그레이드한 프로젝트로 향후 5년간 총 1조8796억원이 투입된다.

시는 우선 맞벌이 부부나 한부모 가정의 가장 큰 걱정거리인 방학 중 초등학생 자녀의 점심 문제를 해결하기 위해 ‘방학 점심캠프’(가칭)를 운영한다. 이번 여름방학부터 지역아동센터·키움센터 200개에서 4000명을 상대로 시범운영을 시작해 2030년까지 1만2000명 규모로 확대할 방침이다.

방학 점심캠프는 방학 중 아이들이 지역아동센터와 키움센터에서 건강한 식단으로 구성된 점심식사와 함께 돌봄·놀이·학습 프로그램을 이용할 수 있는 통합형 돌봄 프로그램이다.

맞벌이 부부 대신 자녀를 돌봐주는 조부모에게 월 30만원의 돌봄수당을 주는 ‘서울형 손주돌봄 수당’은 대상을 확대한다. 현재 2세 영아(24개월~36개월)인 지원 대상을 초등학교 1~2학년(24개월~84개월)까지 단계적으로 늘린다. 생활비 수준 등을 감안해 지원 가정의 소득 기준도 기존 중위소득 150%에서 180% 이하로 완화를 추진한다.

학부모의 일가정 양립을 위해 아침·야간·주말·긴급일시 ‘초등 틈새돌봄’을 강화해 오전 7시부터 오후 10시까지, 필요하면 심야 24시까지 중단 없는 ‘365 안심 안전망’을 가동한다.

집 근처에서 촘촘한 돌봄을 누릴 수 있도록 지역사회에서 아동돌봄을 담당하는 지역아동센터와 키움센터, 서울형 키즈카페는 2030년까지 1258개까지 확충하고 기능도 강화한다.

서울시 대표 교육복지 정책인 ‘서울런’은 시내 모든 지역아동센터 아동까지 확대하기 위해 사회보장제도 변경 협의 등의 절차를 이어가고 있다. 서울런은 온라인 학습 콘텐츠와 1대1 멘토링 등 온·오프라인 프로그램을 통해 취약계층 청소년이 사교육에 의존하지 않고 진학·진로를 준비할 수 있도록 돕는 시의 교육복지 정책이다.

경계선 지능 아동(느린 학습자)을 위한 맞춤 프로그램도 확대한다. 지역아동센터 등의 시설에서 학습부진 같은 이상징후를 관찰한 후 연계된 전문검사를 통해 경계선지능임이 확인되면 이들을 위한 맞춤형 돌봄 프로그램을 실시할 예정이다.

그 외 지역아동센터와 키움센터에서도 학교 수준의 급식이 제공될 수 있도록 9000원(키움센터), 9500원(지역아동센터)이었던 급식단가를 1만원으로 인상한다. 또 숏폼 중독과 집중력 저하 등의 어려움을 겪는 아이들을 위해 ‘찾아가는 디지털 디톡스 프로그램’도 새롭게 운영한다.

오세훈 서울시장은 “서울시는 아이가 행복하고 부모는 안심할 수 있도록 아이돌봄을 전면 업그레이드하겠다”며 “아이들의 웃음소리가 서울 전역에 울려 퍼질 때까지 부모의 마음으로 현장을 살피겠다”고 말했다.