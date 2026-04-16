부산시-기장군 ‘정관선 건설 기본협약’··· 2028년 착공, 2032년 완공 목표

부산 기장군 정관신도시에 도시철도 건설이 본격적으로 추진된다.

부산시는 16일 오후 기장군과 ‘도시철도 정관선 건설사업 기본협약’을 체결한다고 밝혔다. 이번 협약은 사업의 성공적인 추진을 위해 양 기관의 역할과 협력 사항을 규정하고자 마련됐다. 협약에 따라 부산시는 기본계획 수립과 설계, 발주 등 사업 전반을 총괄하며, 기장군은 사업비 분담과 인허가 협조, 주민 의견 수렴 등 행정 지원을 맡는다.

지난 2008년쯤 입주가 시작된 정관신도시는 부산의 대표적인 신도시임에도 불구하고, 철도 교통망이 갖춰지지 않아 주민들이 불편을 겪어왔다. 그동안 부산시와 기장군이 정관선 설치를 꾸준히 추진했으나, 예비타당성조사(예타)에서 경제성이 떨어진다는 지적을 받아왔다.

사업의 물꼬를 튼 것은 지난 2월이다. 정관선 건설사업이 기획예산처 등의 예타를 통과하면서 사업 추진에 속도가 붙었다. 정관선은 기장군 정관읍 월평리에서 정관신도시를 거쳐 동해선 좌천역까지 이어지는 12.8km 구간으로, 총 13개 정거장이 들어선다. 총사업비는 4794억 원 규모이며, 오는 2028년 착공해 2032년 완공을 목표로 한다.

부산시는 정관선이 완공되면 정관읍의 교통 불편이 해소되는 것은 물론, 부산~양산~울산 광역철도와 동해선과의 환승을 통해 ‘동부산권 순환 철도망’이 완성될 것으로 보고 있다.

부산시 관계자는 “정관선은 부산과 양산, 울산을 잇는 광역 경제권 형성의 핵심 기초 인프라가 될 것”이라며 “차질 없는 사업 추진을 통해 동부산권의 획기적인 교통 발전을 이뤄내겠다”라고 밝혔다.