트럼프의 노골적 교황 때리기, 정치적 리스크 부메랑으로···“레오 14세는 만만치 않은 상대”

“레오 14세, 조직적이고 절제된 방식으로 영향력” 바티칸 일각 ‘가톨릭교회 권위 회복 기회’ 여기기도 여론도 교황 우위···“진실 말하는 것이 교회 역할”

미국과 이란 간 전쟁을 둘러싸고 도널드 트럼프 행정부와 전쟁에 반대하는 레오 14세 교황 간 갈등이 전면화되고 있다. 낮은 지지율과 교황의 조직적 리더십이 맞물리면서 정치적 부담은 오히려 트럼프 대통령에게 더 크게 작용하는 양상이다.

월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) “나폴레옹 1세 이후 교황에게 이토록 노골적으로 맞선 정치 지도자는 없었지만, 결국 프랑스 황제보다 오래 버텼던 비오 7세처럼 레오 14세 역시 트럼프 대통령에게 절대 만만치 않은 상대임을 보여주고 있다”고 분석했다.

미국 시카고 출신으로 지난해 5월 즉위한 레오 14세는 미·이란 전쟁 발발 이후 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다”, “힘의 과시와 전쟁을 멈추라”며 사실상 미 행정부를 겨냥해 비판 수위를 높여왔다. 이에 대해 트럼프 대통령은 교황이 “좌파에 영합한다”고 반격했으며 지난 12일에는 자신을 예수에 빗댄 인공지능(AI) 합성 이미지를 소셜미디어에 게시했다가 종교 보수층의 반발 속에 삭제하기도 했다.

그러나 레오 14세는 전쟁 관련 발언을 계속하겠다는 입장이다.

바티칸 안팎에서는 트럼프 대통령이 레오 14세를 상대하기 쉽지 않은 이유로 그의 리더십 스타일을 꼽는다. 전임자인 프란치스코 교황이 개인 중심의 직설적 메시지로 주목을 받았다면, 레오 14세는 조직적이고 절제된 방식으로 영향력을 행사한다는 평가다.

로마에 있는 싱크탱크 아피아 연구소의 프란체스코 시스치 소장은 WSJ에 “프란치스코는 도발적인 발언으로 시선을 끌었지만 교회 내부, 특히 미국 주교단과 갈등을 빚기도 했다”며 “반면 레오 14세는 체계적이고 치밀하게 움직이다가 마지막 단계에서 발언하는 유형”이라고 설명했다. 이어 “프란치스코가 록스타였다면 레오는 오케스트라 지휘자”라고 덧붙였다.

일부 바티칸 관계자들은 이번 사태를 가톨릭교회가 도덕적 권위를 회복할 기회로 보고 있다. 성직자 성 추문 등으로 수십 년간 흔들렸던 위상을 되찾을 계기가 될 수 있다는 판단이다.

여론 지표에서도 레오 교황이 우위를 보인다. 미 NBC 뉴스가 지난 3월 실시한 여론조사에서 등록 유권자 기준 레오 교황의 순호감도는 +34%포인트를 기록했지만, 트럼프 대통령은 -12%포인트에 그쳤다.

양측의 충돌은 몇 달간 누적된 갈등이 폭발한 결과로 해석된다. 이란과의 전쟁을 ‘신의 뜻’으로 묘사해온 트럼프 행정부와 전쟁으로 훼손된 국제 질서 속에서 교회의 도덕적 역할을 강조하려는 교황 간 인식 차이가 근본 배경이다. 갈등은 강경 이민 정책에서 시작돼 베네수엘라와 이란을 둘러싼 군사력 사용 문제로 확대됐다.

전문가들은 장기적으로 백악관과 바티칸 모두 부담을 안게 되겠지만, 정치적 리스크는 트럼프 대통령 쪽이 더 클 것으로 보고 있다. 보수 성향 가톨릭 신부이자 액턴연구소 공동 창립자인 로버트 시리코 신부는 “대통령이 핵심 지지층을 곤란한 상황에 빠뜨렸다”고 지적했다. 가톨릭 유권자는 전체의 약 20%를 차지하는 핵심 스윙 그룹이다. 지난 2024년 대선에서는 약 56%가 트럼프를, 42%가 카멀라 해리스 민주당 후보를 지지했으나 최근 들어 지지율은 하락세를 보이고 있다. 폭스뉴스의 지난달 조사에서는 가톨릭 신자의 52%가 트럼프 국정 운영에 부정적 평가를 했다.

특히 라틴계 가톨릭 신자들에게 영향을 미치는 미 이민세관집행국(ICE)의 이민자 단속도 갈등 요인으로 작용하고 있다. 교황과 미국 주교단은 이를 인간 존엄성 침해로 비판하고 있으나, 백악관은 이를 부인하고 있다.

트럼프 대통령은 이탈리아 일간지 ‘코리에레 델라 세라’와의 인터뷰에서 “교황은 이란 상황을 제대로 알지 못한다”며 재차 비판했고 15일에는 예수가 자신을 안고 있는 합성 이미지를 SNS에 올려 논란이 됐다. 가톨릭 신자인 JD 밴스 부통령도 14일 교황이 “신학적 발언에 보다 신중해야 한다”고 언급하며 일정 부분 힘을 보탰다.

그러나 교회 내부에서는 강한 반론이 제기되고 있다. 바티칸 고위 인사인 미카엘 체르니 추기경은 “복음을 현실에서 어떻게 실천할 것인가는 본질적으로 정치적 문제”라며 “필요할 때 권력을 향해 진실을 말하는 것이 교회의 역할”이라고 강조했다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 가톨릭 주교회의 교리위원장 제임스 마사 주교는 성명에서 “가톨릭교회는 천 년 이상 ‘정당한 전쟁론’을 가르쳐 왔으며 교황의 발언 역시 이 전통에 기반한 것”이라고 밝혔다. 이어 “교황의 발언은 단순한 신학적 의견이 아니라 복음의 선포”라고 강조했다.