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본문 요약

조국 조국혁신당 대표가 16일 자신의 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 놓고 비판이 나오는 것에 대해 " 어려운 곳이기에 택했다"며 "그게 제 소임이라고 생각했기 때문"이라고 말했다.

조 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "평택을 선택을 놓고 '여기저기 재보다가 골랐다'는 비판이 나오나 보다"라며 이같이 말했다.

조 대표는 "군산으로 갔으면 '비겁하게 양지 찾아간다', 부산으로 갔으면 '민주당 영남 선거 전략에 방해된다', 안산으로 갔으면 '민주당 텃밭에 간다', 하남으로 갔으면 '민주당 귀책 사유도 없는데 왜 나오냐', 이렇게 말했을 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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조국 “군산 갔으면 비겁, 부산 갔으면 방해, 하남 갔으면 왜 나오냐고 했을 것”

입력 2026.04.16 10:59

수정 2026.04.16 11:06

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  • 김한솔 기자

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평택을 출마 비판에 일축

조국 조국혁신당 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 16일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 16일 자신의 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 놓고 비판이 나오는 것에 대해 “(평택을은) 어려운 곳이기에 택했다”며 “그게 제 소임이라고 생각했기 때문”이라고 말했다.

조 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “평택을 선택을 놓고 ‘여기저기 재보다가 골랐다’는 비판이 나오나 보다”라며 이같이 말했다.

조 대표는 “군산으로 갔으면 ‘비겁하게 양지 찾아간다’, 부산으로 갔으면 ‘민주당 영남 선거 전략에 방해된다’, 안산으로 갔으면 ‘민주당 텃밭에 간다’, 하남으로 갔으면 ‘민주당 귀책 사유도 없는데 왜 나오냐’, 이렇게 말했을 것”이라고 말했다.

조 대표는 “정치공학적으로 합종연횡하고 이익, 불이익을 따지는 것 의미 없다”며 “저는 국민만 바라보고 가겠다”고 말했다.

조 대표는 “정치 참여 후 한 번도 제 앞에는 꽃길이 놓인 적은 없었다”며 “항상 벼랑 끝 선택을 해왔다”고 말했다. 그는 “이번에도 지역위원회가 없고, 당원도 별로 없는 평택을로 혈혈단신 들어간다”고 말했다.

조 대표는 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼> 인터뷰에서 ‘민주당의 (출마 자제) 요청이 없었다면 부산이 1순위가 될 수 있었느냐’는 진행자의 질문에 “그 점이 맞죠, 그 점이 아쉽다”라고 답했다.

조 대표는 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표와의 맞대결에 대해 “솔직히 얘기하면 괜찮겠다(고 생각했다)”며 “한번 크게 게임을 해봐야겠다고 생각하지 않았다면 거짓말”이라고 말했다. 조 대표는 ‘민주당의 상당히 유력한 분’이 “(저에게) 수도권 나가시는 게 맞지 않겠냐고 그래서 제가 수긍이 되어서 지금 선택을 한 것”이라고 말했다.

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