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속초항 크루즈 시즌 개막···18일 8만2000t급 ‘웨스테르담호’ 입항

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본문 요약

강원 속초시는 대형 크루즈 선박인 '웨스테르담'호가 오는 18일 속초항 국제크루즈터미널에 입항한다고 16일 밝혔다.

이번 항차에서는 일본 하카타와 후쿠오카를 거쳐 외국인 관광객 2000여 명을 태우고 18일 오전 10시 속초항에 입항해 당일 오후 8시 다음 기항지인 일본 가나자와로 출항할 예정이다.

속초시는 올해 첫 크루즈 입항을 맞아 강원도, 강원관광재단 등 관계기관과 협력해 외국인 관광객 환대 행사를 개최한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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속초항 크루즈 시즌 개막···18일 8만2000t급 ‘웨스테르담호’ 입항

입력 2026.04.16 11:14

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

외국인 관광객 2000명 탑승

대형 크루즈선인 ‘웨스테르담호’. 속초시 제공

대형 크루즈선인 ‘웨스테르담호’. 속초시 제공

강원 속초시는 대형 크루즈 선박인 ‘웨스테르담(Westerdam)’호가 오는 18일 속초항 국제크루즈터미널에 입항한다고 16일 밝혔다.

미국 홀랜드 아메리카 라인(Holland America Line) 소속 웨스테르담호는 8만2862t급 대형 프리미엄 크루즈다.

길이가 285m에 달하는 이 크루즈 선박에는 승객과 승무원을 포함해 최대 3182명이 탑승할 수 있다.

웨스테르담호는 2023년부터 매년 1∼2회씩 꾸준히 속초항을 찾고 있다.

속초의 매력을 세계에 알리는 상징적인 역할을 하는 단골 크루즈인 셈이다.

이번 항차에서는 일본 하카타와 후쿠오카를 거쳐 외국인 관광객 2000여 명을 태우고 18일 오전 10시 속초항에 입항해 당일 오후 8시 다음 기항지인 일본 가나자와로 출항할 예정이다.

속초시는 올해 첫 크루즈 입항을 맞아 강원도, 강원관광재단 등 관계기관과 협력해 외국인 관광객 환대 행사를 개최한다.

취타대 환영 공연을 비롯해 한복 체험, 외국인 이름 캘리그래피 체험 프로그램을 운영한다.

관광객 편의를 위한 지원도 강화한다.

속초항크루즈터미널과 속초관광수산시장을 잇는 셔틀버스를 운행할 예정이다.

터미널 내에 임시환전소를 설치해 운영하고, 외국어 통역 안내 요원도 배치하기로 했다.

속초시 관계자는 “최근 중국, 일본, 러시아 등 다양한 국적의 크루즈 선사로부터 신규 기항 문의가 잇따르고 있어 속초항을 찾는 크루즈가 더욱 늘어날 것으로 전망된다”라며 “속초시가 환동해 크루즈 산업의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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