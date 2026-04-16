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조국·한동훈 때린 홍준표 “자아도취 대선놀이, 평택·부산 사람들이 바본가”

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본문 요약

홍준표 전 대구시장은 16일 최근 국회의원 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표와 부산 북갑 보궐선거에 나선 한동훈 전 국민의힘 대표를 겨냥한 듯 "자아도취에 빠져 나홀로 대선놀이를 해본들 속을 평택, 부산 사람들이 아니다"라고 비판했다.

홍 전 시장은 또 "부산 북갑에 야당이 무공천하면 전재수가 5월1일 사퇴할 것"이라며 "부산시장이 되면 북갑에 더 잘해줄 수 있는데 뭐 하려고 보궐선거를 만드냐. 두 번 바보되는 야당이 될 것"이라고 밝혔다.

국민의힘 일각에서 무소속인 한 전 대표와 국민의힘 후보의 보수표 분산을 우려해 부산 북갑 무공천 주장이 나오는데, 그러면 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원이 사퇴 시기를 5월로 미뤄 이번 보궐선거가 안 열리도록 할 것이란 주장이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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조국·한동훈 때린 홍준표 “자아도취 대선놀이, 평택·부산 사람들이 바본가”

입력 2026.04.16 11:14

수정 2026.04.16 11:18

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  • 조미덥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“국힘 부산 북갑 무공천하면, 전재수 5월에 사퇴”

홍준표 전 대구시장. 경향신문 자료 사진

홍준표 전 대구시장. 경향신문 자료 사진

홍준표 전 대구시장은 16일 최근 국회의원 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표와 부산 북갑 보궐선거에 나선 한동훈 전 국민의힘 대표를 겨냥한 듯 “자아도취에 빠져 나홀로 대선놀이를 해본들 속을 평택, 부산 사람들이 아니다”라고 비판했다.

홍 전 시장은 이날 페이스북에 “평택에는 유의동이가 있고 부산 북갑에는 박민식이 있는데 거기에 니들이 가본들 평택, 부산 사람들이 바본가?”라며 이같이 적었다. 그는 “국민들은 니들보다 훨씬 현명하고 똑똑하다”라고 말했다.

홍 전 시장은 또 “부산 북갑에 야당이 무공천하면 전재수가 5월1일 사퇴할 것”이라며 “부산시장이 되면 북갑에 더 잘해줄 수 있는데 뭐 하려고 보궐선거를 만드냐. 두 번 바보되는 야당이 될 것”이라고 밝혔다.

국민의힘 일각에서 무소속인 한 전 대표와 국민의힘 후보의 보수표 분산을 우려해 부산 북갑 무공천 주장이 나오는데, 그러면 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원(부산 북갑)이 사퇴 시기를 5월로 미뤄 이번 보궐선거가 안 열리도록 할 것이란 주장이다. 국회의원이 6·3 지방선거에 나서려면 선거일 30일 이전(5월4일까지)에 사퇴하면 되는데, 4월30일 이전에 사퇴하면 지방선거 때 의원 보궐선거도 함께 치러지지만 5월1~4일에 사퇴하면 보궐선거는 내년 4월로 미뤄진다.

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