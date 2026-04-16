조국·한동훈 때린 홍준표 “자아도취 대선놀이, 평택·부산 사람들이 바본가”

홍준표 전 대구시장은 16일 최근 국회의원 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표와 부산 북갑 보궐선거에 나선 한동훈 전 국민의힘 대표를 겨냥한 듯 "자아도취에 빠져 나홀로 대선놀이를 해본들 속을 평택, 부산 사람들이 아니다"라고 비판했다.

홍 전 시장은 또 "부산 북갑에 야당이 무공천하면 전재수가 5월1일 사퇴할 것"이라며 "부산시장이 되면 북갑에 더 잘해줄 수 있는데 뭐 하려고 보궐선거를 만드냐. 두 번 바보되는 야당이 될 것"이라고 밝혔다.

국민의힘 일각에서 무소속인 한 전 대표와 국민의힘 후보의 보수표 분산을 우려해 부산 북갑 무공천 주장이 나오는데, 그러면 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원이 사퇴 시기를 5월로 미뤄 이번 보궐선거가 안 열리도록 할 것이란 주장이다.