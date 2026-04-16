호르무즈 해협에서 벌어지는 ‘그림자 선단’과 미 해군의 숨바꼭질

호르무즈 해협을 빠져나간 것으로 알려졌던 중국계 유조선 ‘리치 스타리’가 오만만 근처에서 결국 미 해군의 봉쇄를 뚫지 못하고 이란 항구로 되돌아간 것으로 드러났다.

미 중부사령부는 15일(현지시간) 작전 시행 첫 48시간 동안 미군의 봉쇄를 뚫고 나간 선박은 없었으며, 10척이 호르무즈 해협을 빠져나왔지만 오만만에서 미군의 지시에 따라 이란 항구로 되돌아갔다고 밝혔다.

월스트리트저널은 “이는 그림자 선단과 미 해군 사이의 쫓고 쫓기는 ‘고양이와 쥐’ 게임이 본격화하고 있음을 보여주는 증거”라고 지적했다. 그림자 선단은 각종 제재를 피해 원유를 실어나르는 유조선을 말한다. 이들은 선박의 위치를 송신하는 트랜스폰더를 끄거나 허위 정보를 송신하고, 선박의 이름을 바꿔 범법 행위를 세탁하고, 해상에서 선박 간 원유를 옮겨 실어 화물의 출처를 숨기는 등의 수법을 쓴다.

해운 데이터업체의 추적에 따르면 ‘리치 스타리’는 아랍에미리트에 있는 것처럼 조작된 위치 정보를 열흘 이상 송신했던 것으로 드러났다. 그러나 실제로는 그 기간에 페르시아만에 숨어서 이란 석유 제품을 실은 것으로 보인다.

전문가들은 “그림자 선단은 탐지를 피하는 전문가들”이라면서, ‘리치 스타리’처럼 아랍에미리트에 있었던 것으로 위치 정보를 속이면 어떤 선박이 이란산 물자를 실었는지 식별하는 일이 복잡해질 수 있다고 지적했다.

해운 데이터업체인 로이즈는 지난 14일 10척 이상이 호르무즈 해협을 통과했는데, 이 중에는 그림자 선단의 전력이 있는 선박도 포함된 것으로 추정된다고 밝혔다. 또 지난 13일에는 파나마 국적 벌크선 ‘마날리’가 목적지를 아랍에미리트 항구로 표시한 채 페르시아만을 빠져나갔는데, 이 선박은 과거 위치를 조작한 적이 있어 그림자 선단으로 분류됐다.

탱커트래커스닷컴에 따르면 현재 전 세계 그림자 선단은 약 1500척에 달한다. 이 중 600척 이상이 이란산 원유를 운송했으며, 약 60척은 이란 국영 선단이다. 이들은 제재를 피하고자 이라크나 사우디아라비아 항구에서 출항한 것처럼 보이도록 허위 데이터를 사용하는 경우가 많은 것으로 알려졌다.

해양전략센터 소속 해군 분석가 스티븐 윌스는 “얼마나 많은 선박이 봉쇄를 뚫으려 시험할지, 또 미 해군이 이를 따라잡을 충분한 함정과 항공기, 전략자산을 보유하고 있는지가 관건”이라고 WSJ에 말했다.

다만 해양정보 데이터 업체인 원드워드의 최고경영자인 아미 다니엘은 호르무즈 해협처럼 좁은 수로를 통해 발각되지 않고 공해로 나가는 것은 어렵다면서 “봉쇄를 뚫을 방법은 없는 것 같다”고 뉴욕타임스에 말했다. 그러나 비록 봉쇄를 뚫지 못하더라도 호르무즈 해협은 속고 속이는 정보전으로 혼란이 가중될 것으로 보인다고 NYT는 지적했다.