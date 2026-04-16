경북, 전북·광주와 손잡고 AI 기반 특수목적 모빌리티 개발

경북도는 산업통상자원부가 주관하는 ‘메가시티 협력 첨단산업 육성지원’ 공모사업에 선정돼 국비 46억원을 확보했다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 초광역 지자체 간 협력을 통해 5극3특 협력산업 분야 첨단산업 경쟁력 강화를 목표로 추진된다.

전북도·광주시와 컨소시엄을 구성한 경북도는 내년까지 국비를 포함해 총 88억원 규모의 ‘인공지능(AI) 기반 스마트 건설 특수목적 모빌리티 기술개발’을 진행한다.

스마트 준설 특수목적 모빌리티는 노후 지하시설 확대, 밀폐공간의 중대산업재해 위험이 커짐에 따라 관로 준설 등에 투입할 수 있는 장비다.

기술 개발에는 자동차융합기술원 주관으로 경북·전북지역산업진흥원, 경북테크노파크, 한국첨단제조기술연구원, 한국자동차연구원, 경북대, 군산대 등이 참여한다.

경도는 하수관로 내부에서 준설과 청소 작업이 가능한 소형 주행 모빌리티를 개발하고 도내 실증을 통해 현장 적용성을 확보할 계획이다. 이를 바탕으로 관련 기술의 전국 확산 기반도 마련한다는 방침이다.

박시균 경북도 메타AI과학국장은 “사람이 접근하기 어렵고 작업이 힘든 현장에 인공지능 등 첨단기술이 적용되면서 작업 방식의 혁신이 이뤄지고 있다”며 “향후 특수목적용을 넘어 다양한 산업 현장으로 적용 범위를 확대해 나가고 이를 통해 도내 산업 전반의 디지털 전환과 인공지능 전환을 확산해 나가겠다”고 말했다.