‘펫 관광’ 키운다···봉화, ‘백두대간 힐링 펫빌리지’ 연말 완공

봉화군은 봉성면 외삼리 일대에 추진 중인 ‘백두대간 힐링 펫빌리지’ 사업을 올해 말 준공 목표로 추진하고 있다고 16일 밝혔다.

이 사업은 반려동물 동반 여행 수요 증가와 체류형 관광 기반 확충에 대응하기 위한 것으로 2022년 기본구상 및 타당성조사 이후 본격화됐다. 총 1만6700㎡ 부지에 지상 2층, 18동 규모 숙박시설과 펫마당, 산책로 등을 갖춘 복합 힐링 공간으로 조성된다.

펫빌리지는 반려동물과 보호자가 함께 머물며 휴식과 야외활동을 즐길 수 있도록 자연 친화적인 배치와 동선을 적용한 것이 특징이다. 숙박과 산책, 체험, 휴식 기능을 유기적으로 결합했다는 것이 봉화군의 설명이다.

봉화군은 백두대간 자연환경을 활용해 반려동물 친화 관광콘텐츠를 확충하고 기존 관광자원과 연계한 체류형 관광 기반을 구축할 방침이다. 이를 통해 가족 단위 관광객과 반려인 유입을 늘리고 지역 내 소비 확대와 관광 활성화를 기대하고 있다.

봉화군 관계자는 “단순 숙박시설을 넘어 반려동물과 사람이 함께 교감하며 머무를 수 있는 관광명소로 육성하겠다“고 말했다.