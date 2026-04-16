‘늑구’ 탈출 후 신고·제보만 200여건···1차 포획 실패 후 행방 오리무중

대전 오월드 동물원에서 2024년생 늑대 ‘늑구’가 탈출한 이후 200건 넘는 시민 제보와 신고가 경찰과 소방에 접수됐지만 늑구의 행방이 다시 오리무중에 빠졌다.

16일 대전시 등에 따르면 지난 8일 늑구가 오월드 동물원 늑대 사파리에서 탈출한 이후 이날 오전 7시까지 경찰과 소방에는 모두 228건의 제보와 신고가 접수됐다. 이 가운데 대부분은 오인 신고이거나 실체가 확인되지 않았지만 지난 13일에는 늑구의 소재를 파악하는 데 결정적인 역할을 한 시민 제보도 있었다.

수색당국은 당시 시민 제보를 토대로 탈출 6일만인 지난 14일 0시를 조금 넘긴 시간 동물원에서 2㎞ 정도 떨어진 지점에서 늑구의 위치를 확인해 6시간 가까운 포획작전을 펼쳤다. 그러나 아직은 건강 상태가 양호해 보이는 늑구가 날쌔게 포위망을 뚫고 달아나면서 당시 1차 포획작전이 수포로 돌아갔다.

이후 이틀 넘게 늑구는 다시 수색당국의 시야에서 벗어나 꼬리를 감춘 상태다. 수색당국은 이날도 드론 10여대를 동원해 늑구가 있을 것으로 추정되는 지역을 수색하고 있으나 아직까지 늑구의 모습은 포착되지 않고 있다.

수색작업이 장기화되면서 위치 추적 애플리케이션(앱)이 등장하는 등 늑구의 행방에 대한 시민들의 관심도 높아지고 있지만 지나친 관심이 오히려 수색에 방해가 될 수 있다는 지적도 있다.

수색당국은 “일부 시민 제보로 늑구의 실체가 발견된 것에 감사하다”면서도 “일부 시민들이 트랩이나 포획망을 설치한 곳에서 늑구를 기다리는 경우도 있는데 오인 신고는 괜찮지만 허위 신고는 자제해 주시길 당부한다”고 밝혔다.