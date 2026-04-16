중국 1분기 GDP 성장률 5.0%··전망치 소폭 상회

중국 경제가 올해 1분기에 시장 전망을 웃도는 5.0%의 성장률을 기록했다.

16일 중국 국가통계국 발표에 따르면 올해 1분기 중국의 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 5.0% 증가했다.

이는 로이터통신과 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치(4.8%)를 소폭 상회하는 수치다.

지난해 4분기(4.5%)보다도 0.5%포인트 상승했다.

3월 기준 GDP 성장률 역시 5.7%를 기록하며 전문가 전망치(5.4%)를 웃돌았다.