종합특검, ‘대북송금 조작수사’ 담당 특검보 교체

쌍방울 대북송금 사건 수사에 대한 윤석열 정부 대통령실 개입 의혹을 수사 중인 권창영 2차 종합특별검사팀이 담당 특검보를 교체했다. 앞서 사건을 맡았던 권영빈 특검보가 대북송금 사건 관련자들을 변호한 이력이 알려지면서 수사 공정성 논란이 일면서다.

종합특검은 16일 “쌍방울 대북송금 수사 관련 대통령실 개입 의혹과 관련한 ‘국정농단 의심 사건’의 담당 특검보를 김치헌 특검보로 변경했다”고 밝혔다. 권 특검보는 이 사건 핵심 관계자인 이화영 전 경기도 평화부지사와 방용철 전 쌍방울 부회장을 과거 변호했다. 권 특검보는 2012~2014년 이 전 부지사가 저축은행 등으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의(정치자금법 위반)로 재판을 받을 때 변호를 맡았다. 이후 이 전 부지사로부터 방 전 부회장을 소개받아 2022년 방 전 부회장이 이 전 부지사에게 쌍방울 법인카드 등을 준 혐의(업무상 배임 등) 사건의 변호도 맡았다.

앞서 권 특검보는 지난 6일 정례 브리핑에서 공정성 우려에 대해 “방 전 부회장 변호는 2022년 9월부터 2023년 2월초까지 단기간이었다”며 “제가 맡았던 사건은 대북송금과 무관하게 이 전 부지사의 뇌물수수와 쌍방울의 뇌물 공여 건으로, 진술회유와 무관한 시기라 아무 문제가 없다”고 주장했다. 방 전 부회장과 이 전 부지사가 법인카드 수수자 조작을 모의하는 데 권 특검보가 관여했다는 의혹도 제기됐는데, 권 특검보는 당시엔 이를 알지 못했다고 했다.

하지만 야당과 법조계에선 이해충돌과 공정성 문제를 지적하는 목소리가 이어졌다. 특검은 “권 특검보가 과거 이 전 부지사, 방 전 부회장을 변호한 것은 이 사건(윤석열 대통령실 개입 의혹 사건)과는 무관하나, 향후 수사과정에서 제기될 수 있는 공정성 우려를 해소하기 위한 조치”라고 밝혔다.

특검은 지난 3일 서울고검 인권침해 점검 태스크포스(TF)로부터 쌍방울 대북송금 진술회유 의혹 사건을 이첩받았다. 특검은 파견 검사 1명과 특별수사관 2명, 파견 경찰 등으로 전담수사팀을 꾸려 수사 중이다.