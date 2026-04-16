‘대장동 일당’ 남욱 “검사가 ‘목표는 하나’라고 했다”…‘이재명 표적수사’ 주장

대장동 개발 민간업자인 남욱씨가 2022년 수사 당시 검사로부터 “우리의 목표는 하나”라는 말을 들었다고 주장했다. 검찰이 이재명 대통령을 기소하는 데 필요한 진술을 얻기 위해 회유·협박을 했다는 취지다.

남씨는 16일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’의 대장동 사건 등 청문회에 증인으로 출석했다. 남씨는 대장동 개발특혜 의혹 사건으로 수사를 받을 당시 “정일권 부장검사가 ‘배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수도 있다. 우리 권한’이라며 ‘우리의 목표는 하나다. (서울중앙지검 구치감에) 내려가서 잘 생각해보라’고 했다”고 말했다. 남씨는 “이 사건 재수사가 이뤄진 이유는 이재명 대통령을 기소하기 위한 것이란 건 누구나 아실 것”이라고 했다.

정 부장검사는 ‘목표는 하나’란 말을 한 적이 없다고 주장했다. 정 부장검사는 “일체의 편견과 고려 없이 실체적 진실과 사실대로만 말해달라고 이야기했을 뿐”이라며 “저희 수사팀의 목표는 환부만 도려내는, 실체적 진실에 부합하는 사실관계를 확인하려는 것이라고 말했을 뿐”이라고 말했다.

정 부장검사는 과거 조사 중 남씨에게 자녀들 사진을 보여준 것과 관련해 “가족사진을 보여주면서 어려운 시기를 이겨냈으면 좋겠다는 취지였다”며 “회유하거나 협박한 사실이 없다”고 주장했다. 이에 대해 남씨는 “저는 그렇게 느끼지 않았다”고 반박했다.