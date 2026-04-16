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본문 요약

대장동 개발 민간업자인 남욱씨가 2022년 수사 당시 검사로부터 "우리의 목표는 하나"라는 말을 들었다고 주장했다.

남씨는 대장동 개발특혜 의혹 사건으로 수사를 받을 당시 "정일권 부장검사가 '배를 갈라서 장기를 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수도 있다. 우리 권한'이라며 '우리의 목표는 하나다. 내려가서 잘 생각해보라'고 했다"고 말했다.

남씨는 "이 사건 재수사가 이뤄진 이유는 이재명 대통령을 기소하기 위한 것이란 건 누구나 아실 것"이라고 했다.

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‘대장동 일당’ 남욱 “검사가 ‘목표는 하나’라고 했다”…‘이재명 표적수사’ 주장

입력 2026.04.16 12:54

수정 2026.04.16 13:22

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  • 정대연 기자

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국회에서 16일 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회 전체회의 대장동 청문회에 남욱 변호사가 증인으로 출석했다. 한수빈 기자

국회에서 16일 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회 전체회의 대장동 청문회에 남욱 변호사가 증인으로 출석했다. 한수빈 기자

대장동 개발 민간업자인 남욱씨가 2022년 수사 당시 검사로부터 “우리의 목표는 하나”라는 말을 들었다고 주장했다. 검찰이 이재명 대통령을 기소하는 데 필요한 진술을 얻기 위해 회유·협박을 했다는 취지다.

남씨는 16일 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’의 대장동 사건 등 청문회에 증인으로 출석했다. 남씨는 대장동 개발특혜 의혹 사건으로 수사를 받을 당시 “정일권 부장검사가 ‘배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수도 있다. 우리 권한’이라며 ‘우리의 목표는 하나다. (서울중앙지검 구치감에) 내려가서 잘 생각해보라’고 했다”고 말했다. 남씨는 “이 사건 재수사가 이뤄진 이유는 이재명 대통령을 기소하기 위한 것이란 건 누구나 아실 것”이라고 했다.

정 부장검사는 ‘목표는 하나’란 말을 한 적이 없다고 주장했다. 정 부장검사는 “일체의 편견과 고려 없이 실체적 진실과 사실대로만 말해달라고 이야기했을 뿐”이라며 “저희 수사팀의 목표는 환부만 도려내는, 실체적 진실에 부합하는 사실관계를 확인하려는 것이라고 말했을 뿐”이라고 말했다.

정 부장검사는 과거 조사 중 남씨에게 자녀들 사진을 보여준 것과 관련해 “가족사진을 보여주면서 어려운 시기를 이겨냈으면 좋겠다는 취지였다”며 “회유하거나 협박한 사실이 없다”고 주장했다. 이에 대해 남씨는 “저는 그렇게 느끼지 않았다”고 반박했다.

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