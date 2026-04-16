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본문 요약

다음달 6일부터 12세 남성 청소년은 가까운 의료기관이나 보건소에서 무료로 사람유두종바이러스 백신을 접종받을 수 있다.

HPV 백신은 감염을 일으키는 주요 유형의 바이러스를 사전에 차단해, 향후 암이나 관련 질환으로 진행되는 것을 예방하는 효과가 있다.

HPV는 여성뿐 아니라 남성도 감염될 수 있으며, 남성에서도 HPV 백신 관련 질환 예방 효과가 확인된 만큼 예방접종을 통해 감염과 질환 발생을 줄일 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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다음달부터 12세 남성 청소년도 HPV 백신 무료 접종 가능

입력 2026.04.16 13:16

  • 이혜인 기자

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다음달 6일부터 12세 남성 청소년은 가까운 의료기관에서 HPV 백신을 무료로 접종받을 수 있다. 경향신문 자료사진

다음달 6일부터 12세 남성 청소년은 가까운 의료기관에서 HPV 백신을 무료로 접종받을 수 있다. 경향신문 자료사진

다음달 6일부터 12세 남성 청소년(2014년)은 가까운 의료기관이나 보건소에서 무료로 사람유두종바이러스(HPV) 백신을 접종받을 수 있다.

질병관리청은 기존에 여성 청소년을 중심으로 실시하던 HPV 국가예방접종사업을 남성 청소년까지 확대해 지원하겠다고 16일 밝혔다. 남녀 모두의 관련 질환 예방을 강화하려는 취지다.

HPV는 주로 성 접촉을 통해 전파되며, 자궁경부암을 비롯해 항문암·구인두암 등 일부 암과 생식기 사마귀를 일으킬 수 있는 바이러스다. HPV 백신은 감염을 일으키는 주요 유형의 바이러스를 사전에 차단해, 향후 암이나 관련 질환으로 진행되는 것을 예방하는 효과가 있다.

HPV는 여성뿐 아니라 남성도 감염될 수 있으며, 남성에서도 HPV 백신 관련 질환 예방 효과가 확인된 만큼 예방접종을 통해 감염과 질환 발생을 줄일 수 있다.

HPV 백신은 경제협력개발기구(OECD) 가입 38개국 중 37개국을 포함한 전 세계 147개국에서 국가예방접종을 실시하고 있는 효과와 안전성이 인정된 백신이다.

임승관 질병청장은 “HPV 예방접종은 암과 관련 질환을 예방할 수 있는 효과적인 수단”이라며 “남성 청소년까지 대상 확대로 더 많은 청소년이 적기에 예방접종을 받을 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

hpv 백신 무료 예방접종 포스터. 질병관리청 제공

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