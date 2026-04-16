지재처, 대국민 아이디어 공모에 2만7000건 접수···상금 1억원 주인공은?

지식재산처가 1등 상금 1억원을 내걸고 전 국민을 대상으로 진행한 아이디어 공모전이 2만7000여건의 아이디어가 접수되며 높은 관심 속에 마무리됐다.

지식재산처는 지난 15일 마감한 ‘모두의 아이디어’ 공모전에 모두 2만7185건의 아이디어가 접수됐다고 16일 밝혓다.

모두의 아이디어 공모전은 지식재산처가 창의적 아이디어를 발굴해 창업과 연구개발로 연결시키고, 정부 정책에 반영하기 위해 지난해 출범 이후 처음으로 추진한 대국민 프로젝트다.

공모는 정부 부처와 기업들이 제시한 10개 과제에 대해 해결 아이디어를 제안하는 지정공모와 주제 및 분야에 제한을 두지 않고 산업·경제·사회 전반의 문제 해결 아이디어를 제시하도록 한 자유공모로 나눠 이뤄졌다.

공모 결과 정책분야와 기술분야로 나눠 진행된 자유공모에 모두 1만7921건의 아이디어가 접수됐고, 10개 지정공모 과제에는 9264건의 아이디어가 제출됐다.

지식재산처는 이번에 접수된 아이디어를 대상으로 다음달 말까지 전문가 심사를 거쳐 우수 아이디어 100건을 선정할 예정이다. 선정된 아이디어는 9월까지 창업·사업화와 정책 반영으로 이어질 수 있도록 하는 고도화 프로그램을 거치게 된다. 분야별 전문가 자문을 거쳐 정책 아이디어는 실증을 진행하고, 기술 아이디어는 특허출원과 시작품 제작까지 도전한다.

이 과정이 끝나면 10월까지 수상자 60명을 선정해 왕중왕전을 진행한다. 여기서 선정된 최종 수상작은 국민에 공개되고, 창업·사업화 지원을 받거나 법령·제도에 반영된다. 왕중왕전 1위에게는 1억원의 포상금도 주어진다.

김용선 지식재산처장은 “지식재산처 출범 1호 프로젝트로 진행한 모두의 아이디어가 정부 아이디어 공모전 역대 최대 규모 접수라는 뜨거운 관심 속에 마무리됐다”며 “혁신을 바라는 국민들의 소망과 참여 열기가 확인된 만큼 범부처 협력을 통해 국민의 소중한 아이디어가 창업과 정책 반영으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.