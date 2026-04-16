구속 기로 전한길 “의혹을 인용했을 뿐” 주장···‘이 대통령·이준석 명예훼손’ 영장심사 출석

지지자 20여명 ‘응원 집회’···“윤 어게인” 등 외쳐

이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표 등에 대한 명예훼손 혐의를 받는 극우 유튜버 전한길씨(본명 전유관)가 구속 기로에 섰다. 전씨는 이날 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하면서 “의혹을 인용 보도 했을 뿐”이라고 주장했다.

전씨는 16일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 영장실질심사에 출석하면서 기자들과 만나 “5가지 피의사실을 받고 있다”며 이 같이 밝혔다. 전씨는 자신이 이 대통령 비자금 등 허위사실 공표로 인한 명예훼손 혐의, 이 대표의 대학 학위 관련 명예 훼손 혐의 등을 받고 있다고 밝혔다. 전씨는 더불어민주당 등의 고소·고발로 경찰에 입건된 이후인 지난달에도 ‘울산 석유 90만 배럴 북한 유입설’을 제기했다가 산업통상부로부터 추가 고발된 상태다.

전씨는 “이미 미국 언론에서도 보도됐던 내용”이라며 “내가 허위 보도를 한 게 아니라 재인용 보도를 한 것”이라고 주장했다.

앞서 경찰은 전씨가 허위 보도 등으로 3000여만원의 이익을 얻었다고 보고, 3차례 조사한 뒤 사전 구속영장을 신청했다. 전씨는 이에 대해서도 “한 달에 3억원 정도 수익이 나오고, 이 대통령 등을 언급하지 않는 날도 보통 그 정도의 수익이 들어온다”며 “3000만원 자체는 맞지만 수익 때문에 보도했다는 것은 가짜뉴스”라고 주장했다.

이날 전씨의 지지자 일부도 중앙지법 앞 등에서 ‘전한길 전 강사 응원’ 집회를 열었다. 주최 측인 ‘자유대한국민연대’가 신고한 인원은 2000명이었으나, 이날 오전 9시30분쯤 지지자 약 20명이 모인 상태였다. 이들은 “전한길 구속영장 기각하라” “윤 어게인(다시 윤석열)” 등 구호를 외쳤다. 한때 전씨를 비판하는 유튜버와 마찰을 빚기도 했으나 경찰이 제지해 물리적 충돌은 없었다.

전씨에 대한 영장 심사 결과는 이르면 이날 오후 늦게쯤 나올 것으로 보인다. 전씨는 “얼굴이 알려졌는데 어디로 도망가느냐”며 “인멸할 증거도 없다”고 말했다.