중국, 이란에 “호르무즈 항행의 자유 보장돼야”···우방국 향해 이례적 ‘질책’

15일 중국·이란 외교장관 통화 미국 ‘역봉쇄’엔 “위험하고 무책임” 비판

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 아바스 아라그치 이란 외교장관과 전화 통화를 갖고 호르무즈 해협 재개방을 요구했다.

16일 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 전날 아라그치 장관에게 “현재 상황은 전쟁에서 평화로 전환하는 중요한 시점에 이르렀으며, 평화를 위한 기회가 열리고 있다”며 “중국은 이란 국민의 이익에 부합하고 역내 국가들과 국제사회의 공통 염원인 휴전과 협상의 추진력을 유지하는 것을 지지한다”고 밝혔다.

왕 부장은 “이란의 주권, 안보, 그리고 정당한 권익은 존중받고 수호되어야 한다. 동시에 호르무즈 해협에서의 항행의 자유와 안전 또한 보장돼야 하며, 해협의 정상적인 항행을 회복하기 위한 노력은 국제사회의 만장일치 요구”라고 말했다.

왕 부장은 “중국은 언제나처럼 이란의 주권, 안보, 그리고 국가적 존엄성을 수호하는 것을 지지한다”며 시진핑 중국 국가주석이 제안한 ‘중동의 평화와 안정을 위한 4대 원칙’에 입각해 휴전과 평화를 위한 건설적 역할을 계속 수행하겠다고 밝혔다.

이 원칙은 시 주석이 지난 14일 중국을 찾은 칼리드 빈 모헤메드 알 나흐얀 아부다비 왕세자와 만나 회담하며 밝힌 것으로, ‘평화공존’, ‘주권 보장’, ‘국제법 준수’, ‘발전과 안보의 균형’으로 이뤄져 있다. 아부다비는 이란에 공격받은 아랍에미리트연합(UAE)을 구성하는 가장 큰 토후국이다.

아라그치 장관은 “이란은 평화적인 협상을 통해 합리적이고 현실적인 해결책을 계속 모색할 용의가 있다”며 중국의 중재 노력에 감사를 표하고 평화 증진과 분쟁 종식에 긍정적 역할을 해 주기를 바란다고 말했다고 중국 외교부가 전했다.

중국이 우방국을 향해 질책으로 해석될 수 있는 요구를 공개하는 것은 드문 일이다. 이란과 미국의 호르무즈 해협 폐쇄로 미치는 영향에 대한 우려를 반영한 것으로 보인다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트는 중국 회사 소유 유조선인 리치 스타리호가 25만배럴의 에탄올을 싣고 지난 14일 UAE를 출항해 호르무즈 해협에 접근하려 시도했으나 두 차례 회항했다고 보도했다. 이 선박은 이란의 에너지 제재 회피를 도운 혐의로 2023년 미국의 제재 대상에 올라 있다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 앞서 미국의 해협 봉쇄 조치를 두고 “위험하고 무책임한 행위”라며 “이미 임시 휴전이 시행 중인 상황에서 미국의 군사 배치 증강과 표적 봉쇄는 긴장을 고조시키고 해협의 항행 안전을 더욱 위협할 뿐”이라고 말했다.