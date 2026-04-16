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윤호중 행안장관 “참사 반복···생명안전기본법 제정해 재난 대응” 세월호 참사 12주기 추모

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본문 요약

윤호중 행정안전부 장관은 16일 세월호 참사 12주기를 맞아 "생명존중 안전사회 구현을 위해 생명안전기본법을 제정하고, 재난관리 체계의 사각지대를 없애겠다"고 말했다.

윤 장관은 그러면서 "참사의 원인을 명확히 밝혀 희생자분들의 명예를 회복하고, 안전한 대한민국을 만드는 것이 오늘 우리가 기억의 자리에 모인 진정한 이유이자 별이 되신 분들께 바치는 가장 진실한 약속이 될 것"이라고 덧붙였다.

윤 장관은 "행정안전부는 국민안전을 책임지는 컨트롤타워로서 대한민국 안전의 종착지이자 국민의 생명과 재산을 수호하는 최후의 보루가 되겠다"고 말했다.

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윤호중 행안장관 “참사 반복···생명안전기본법 제정해 재난 대응” 세월호 참사 12주기 추모

입력 2026.04.16 14:18

  • 안광호 기자

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윤호중 행정안전부 장관이 16일 인천 부평구 인천가족공원에서 열린 세월호참사 일반인 희생자 12주기 추모식에서 추모사를 하고 있다. 행정안전부 제공

윤호중 행정안전부 장관이 16일 인천 부평구 인천가족공원에서 열린 세월호참사 일반인 희생자 12주기 추모식에서 추모사를 하고 있다. 행정안전부 제공

윤호중 행정안전부 장관은 16일 세월호 참사 12주기를 맞아 “생명존중 안전사회 구현을 위해 생명안전기본법을 제정하고, 재난관리 체계의 사각지대를 없애겠다”고 말했다.

윤 장관은 이날 인천 부평구 인천가족공원에서 열린 세월호참사 일반인 희생자 12주기 추모식에서 이같이 말했다.

현재 국회에 계류 중인 생명안전기본법안에는 누구나 안전하게 살아갈 권리인 안전권을 비롯해 사고 예방과 피해자 보호를 위한 국가와 기업의 책임에 대한 내용이 포함돼 있다.

윤 장관은 “인공지능(AI)과 드론 등 최신 과학기술을 활용한 재난안전관리 혁신을 통해 현장 중심의 대응 체계를 공고히 하겠다”고도 했다.

그는 이어 “지난 정부의 진실 규명은 더디기만 하였고, 투명하게 공개돼야 할 조사 과정에 유가족과 시민들이 제대로 참여하지 못하기도 했다”며 “또한 세월호의 아픔을 겪고도 이태원참사라는 또다른 안타까운 비극을 반복했다”고 말했다.

윤 장관은 그러면서 “참사의 원인을 명확히 밝혀 희생자분들의 명예를 회복하고, 안전한 대한민국을 만드는 것이 오늘 우리가 기억의 자리에 모인 진정한 이유이자 별이 되신 분들께 바치는 가장 진실한 약속이 될 것”이라고 덧붙였다.

윤 장관은 “행정안전부는 국민안전을 책임지는 컨트롤타워로서 대한민국 안전의 종착지이자 국민의 생명과 재산을 수호하는 최후의 보루가 되겠다”고 말했다.

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