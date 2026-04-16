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‘야간·휴일에도 안심!’···대구, 소아 진료 공백 보완

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본문 요약

대구시는 보건복지부가 주관한 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성사업' 공모에 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 선정으로 경증 소아환자의 외래진료 이용 기반이 마련돼, 소아 진료 공백 해소는 물론 응급실 과밀화 완화에도 기여할 것으로 대구시는 기대한다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 "이번 사업은 달빛어린이병원이 없는 지역에도 소아 야간·휴일 진료 인프라를 촘촘히 채워간다는 점에서 의미가 크다"면서 "시민이라면 어디서든 아이가 아플 때 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘야간·휴일에도 안심!’···대구, 소아 진료 공백 보완

입력 2026.04.16 14:34

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 보건복지부가 주관한 ‘취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성사업’ 공모에 선정됐다고 16일 밝혔다.

이날 대구시에 따르면, 다음 달 1일부터 ‘21세기연합소아과의원(수성구 소재)’에서 야간·휴일 소아 외래진료를 시작할 예정이다. 이 사업은 ‘달빛어린이병원’이 지정되지 않은 구·군을 중심으로 지정된다.

현재 대구에는 6곳의 달빛어린이병원이 있으며, 수성구에는 이러한 유형의 병원이 없어 야간·휴일에 아이가 아프면 응급실을 찾아야 하는 등 불편이 컸다.

운영 시간과 인력 기준 등은 달빛어린이병원보다 완화된다. 이를 통해 소아 야간 및 휴일 외래진료 기반을 확보하고, 향후 달빛병원으로의 확대·전환을 유도할 계획이다.

이번 선정으로 경증 소아환자의 외래진료 이용 기반이 마련돼, 소아 진료 공백 해소는 물론 응급실 과밀화 완화에도 기여할 것으로 대구시는 기대한다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “이번 사업은 달빛어린이병원이 없는 지역에도 소아 야간·휴일 진료 인프라를 촘촘히 채워간다는 점에서 의미가 크다”면서 “시민이라면 어디서든 아이가 아플 때 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

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