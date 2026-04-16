창간 80주년 경향신문

경남교육청, 세월호 12주기 추모식…박완수·김경수 ‘안전 실천’ 다짐 메시지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도교육청은 세월호 참사 12주기인 16일 도교육청 교육연수원 내 '세월호 기억의 벽' 앞에서 추모식을 열었다.

국민의힘 경남지사 후보인 박완수 경남지사와 김경수 더불어민주당 경남지사 후보는 이날 추모 메시지를 냈다.

경남도교육청 추모식은 '국민 안전의 날'을 맞아 참사 희생자를 추모하고 생명 존중의 가치를 되새기기 위해 마련됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남교육청, 세월호 12주기 추모식…박완수·김경수 ‘안전 실천’ 다짐 메시지

입력 2026.04.16 14:38

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

박종훈 경남도교육감 헌화·묵념. 경남도교육청 제공

박종훈 경남도교육감 헌화·묵념. 경남도교육청 제공

경남도교육청은 세월호 참사 12주기인 16일 도교육청 교육연수원 내 ‘세월호 기억의 벽’ 앞에서 추모식을 열었다. 국민의힘 경남지사 후보인 박완수 경남지사와 김경수 더불어민주당 경남지사 후보는 이날 추모 메시지를 냈다.

경남도교육청 추모식은 ‘국민 안전의 날’을 맞아 참사 희생자를 추모하고 생명 존중의 가치를 되새기기 위해 마련됐다. 추모식에는 박종훈 교육감과 박주용 부교육감, 본청 국·과장, 교육연수원장 등 관계자 30여 명이 참석해 헌화하며 희생자들의 넋을 기렸다.

도교육청은 지난 13일부터 오는 24일까지를 ‘2026년 경남교육 안전주간’으로 지정해 운영 중이다. 이 기간 도교육청 본청과 각급 학교 현장에서는 체험 중심의 안전 교육과 점검을 시행하며 학교 내 안전 문화 확산에 주력할 방침이다.

박 교육감은 “세월호 참사의 아픔을 잊지 않고, 아이들이 안전하게 교육받을 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “안전으로 이어진 우리 공동체가 아이들의 행복한 일상을 지키는 든든한 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.

박완수 경남지사와 김경수 후보는 이날 추모 메시지를 냈다. 박 지사는 “세월호 교훈을 바탕삼아 도민 생명과 안전을 최우선으로 여기겠다”“세월호 참사는 안전은 선언이 아니라 실천이라는 것을 일깨워 줬다”고 말했다.

김 후보는 “열두 번째 4월 16일, 다시 한번 무거운 책임감을 가슴에 새기면서 유가족분들의 오랜 아픔에 깊은 위로를 전한다”며 “남은 우리가 희생자들에게 부끄럽지 않은 나라를 만들겠다”고 말했다.

경향신문 댓글 정책에 따라
이 기사에서는 댓글을 제공하지 않습니다.
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기